Bir insan neden zorba olur: Zorbalığın görünmeyen psikolojisi
Zorbalık sadece bir davranış değil, bastırılmış duyguların çığlığı olabilir. Görünmez hissettiğiniz, dışlandığınızı düşündüğünüz anlarda ya da başkasına zarar verdiğinizde, aslında neyi anlatıyordunuz? Zorbalığın köklerine iniyor, bu karanlık döngünün ardındaki görünmeyen yaraları keşfediyoruz. Klinik Psikolog, Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal yazdı...
Hiç bir ortamda kendi varlığınızdan utandığınız oldu mu? Kalabalığın içinde görünmez hissettiniz mi? İçinizden “Ben buraya ait değilim,” dediğiniz, uzaklaştığınızda sevilmediğinizi ya da dışlandığınızı düşündüğünüz anlar oldu mu? Peki ya hiç, bir başkasına belki fiziksel, belki de sözcüklerle bile isteye zarar verdiğiniz oldu mu?
Bu sorular rahatsız edici olabilir. Ama eğer bu deneyimler tek seferlik değilse, büyük ihtimalle ya bir zorbalığa maruz kalmış ya da zorbalık yapmışsınızdır. Ve asıl mesele şudur: Zorbalık bir seçim midir? İnsan, bile isteye mi zorba olur?