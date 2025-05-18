Bir insan neden zorba olur: Zorbalığın görünmeyen psikolojisi

SESSİZLİK DE ZORBALIĞIN BİR PARÇASIDIR

Zorbalık sadece çocuklar arasında değil; yetişkinler arasında, evde, iş yerinde, dijital platformlarda da yaşanabilir. Ve en yıkıcı olanı, yaşananların ifade edilmemesidir. Zorbalık karşısında susmak, zamanla içten içe çürütür.

Bu nedenle, ilk adım susmamak olmalıdır.

Yaşananları paylaşmak, destek istemek, sınır koymak; hem kişinin kendisini hem de çevresini güçlendirir. Zorbalığın olduğu yerde dostluk gelişemez. Ama dostluk gelişirse zorbalık barınamaz.