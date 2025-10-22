Bir insana bağımlı olduğunuzu gösteren 5 işaret

Verywell Mind yazarları, bağımlılığın sadece maddelerle değil, herhangi bir şey veya kişiyle de gelişebileceğini savunuyor. Hedeflenen davranışa karşı olan bağımlılıklar, bireyin bu döngüyü sürdürmesine neden oluyor. Sonuçları olumsuz olsa bile...