Bir insana bağımlı olduğunuzu gösteren 5 işaret
Bağımlılık, genellikle maddelerle ilişkilendirilen bir döngü olsa da, bazı durumlarda bir insana karşı bağımlılık çalıştırmak da mümkün olabilir. Uzmanlar, bu tür toksik etkileşimlerin psikolojik açıdan yıpratıcı olabileceğini belirterek uyarıyor.
Birine bağımlı olma hissi, daha çok beynimize mutluluk hormonu salan kimyasallar -dopamin veya oksitosin gibi- ile ilişkilidir. Bu kişiyle birlikteyken beyinde ödül sistemleri devreye girer ve heyecanın devamı arzulanır.