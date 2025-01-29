Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi
Kendinizi tembel mi hissediyorsunuz veya günlük görevlerinize odaklanamıyor musunuz? Bu konuda yalnız değilsiniz. Yoğun hayatlarımızdaki dikkat dağıtıcı unsurlar üretken kalmamızı zorlaştırır. Ancak birkaç güçlü hile verimliliğinizi artırabilir ve daha akıllıca çalışmanızı sağlayabilir. Daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olabilecek 7 beyin hilesi
1- TEMEL İHTİYAÇLARINIZI 20 SANİYELİK MESAFEDE TUTUN
20 saniye kuralı, görevlere başlamayı kolaylaştırmakla ilgilidir. Dizüstü bilgisayarınız, not defteriniz veya planlayıcınız gibi önemli araçları kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun, böylece erişmeleri 20 saniyeden az sürer. Bu basit ayarlama, bir göreve başlamanın önündeki engeli önemli ölçüde azaltabilir ve ertelemek yerine hemen işe koyulmanızı sağlayabilir.