Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi

Kendinizi tembel mi hissediyorsunuz veya günlük görevlerinize odaklanamıyor musunuz? Bu konuda yalnız değilsiniz. Yoğun hayatlarımızdaki dikkat dağıtıcı unsurlar üretken kalmamızı zorlaştırır. Ancak birkaç güçlü hile verimliliğinizi artırabilir ve daha akıllıca çalışmanızı sağlayabilir. Daha hızlı ve daha iyi çalışmanıza yardımcı olabilecek 7 beyin hilesi

Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 1

1- TEMEL İHTİYAÇLARINIZI 20 SANİYELİK MESAFEDE TUTUN

20 saniye kuralı, görevlere başlamayı kolaylaştırmakla ilgilidir. Dizüstü bilgisayarınız, not defteriniz veya planlayıcınız gibi önemli araçları kolayca erişebileceğiniz bir yere koyun, böylece erişmeleri 20 saniyeden az sürer. Bu basit ayarlama, bir göreve başlamanın önündeki engeli önemli ölçüde azaltabilir ve ertelemek yerine hemen işe koyulmanızı sağlayabilir.


YAŞAM HABERLERİ

Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 2

2- DİKKAT DAĞITICI ŞEYLERİ NOT EDİN

Dikkat dağıtıcı şeyler aklınıza geldiğinde akışınızı bozabilirler. Bunların oyalanmasına izin vermek yerine, bunları kağıda yazın. Bu teknik, dikkat dağıtıcı düşünceleri zihninizden uzaklaştırarak, elinizdeki göreve yeniden odaklanmanız için zihinsel alan açar. Bunları yazarak, üretkenliğinizi bozmadan bu düşünceleri kabul edersiniz.


Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 3

3- MAVİ IŞIK

Mavi ışığın odaklanmayı teşvik etmeye yardımcı olabileceğini biliyor muydunuz? İster mavi tonlu aydınlatma kullanarak ister dizüstü veya masaüstü bilgisayarda çalışırken mavi renkli gözlük takarak olsun, çalışma alanınıza mavi ışık eklemek zihinsel berraklığı artırabilir ve üretkenliği artırabilir. Sadece estetikle ilgili değil, bu renk zorlu görevlerle uğraşırken beyninizi uyanık tutmada önemli bir rol oynar.


Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 4

4- ÇALIŞIRKEN SAKIZ ÇİĞNEYİN

Sakız çiğnemenin aslında odaklanmanızı artırabileceğini biliyor muydunuz? Çalışmalar, sakız çiğnemenin uyanıklığı artırdığını, beyninizi aktif tuttuğunu ve yaptığınız işe odaklanmanızı sağladığını gösteriyor. Bir dahaki sefere kendinizi çok uykulu hissettiğinizde, bir parça sakız çiğneyin ve bunun konsantrasyonunuzu nasıl keskinleştirebileceğini ve görevleri nasıl daha kolay ve keyifli hale getirebileceğini görün.


Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 5

5- 10 DAKİKA ODAKLANMA

Bir göreve başlamayı hiç zor buldunuz mu? Sadece 10 dakikalık odaklanmış bir çalışmaya kendinizi adamayı deneyin. Bir zamanlayıcı ayarlamak, elinizdeki göreve dalmanıza yardımcı olan bir aciliyet duygusu yaratabilir. Genellikle, bu küçük taahhüt ivme kazandırır ve bu ilk dakikaların ötesinde çalışmaya devam etmeyi kolaylaştırır. Sadece kısa bir odaklanma patlamasının nasıl daha uzun üretkenlik dönemlerine yol açabildiği şaşırtıcıdır.


Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 6

6- İKİ GÖREV YÖNTEMİ

Tek bir görevden sıkıldınız mı? 'İki görev yöntemi', beyninizi bunaltmadan meşgul tutarak aynı anda iki ilgili görev üzerinde çalışmanıza olanak tanır. Örneğin, bir rapor yazarken aynı zamanda bilgi araştırıyorsanız, ikisi arasında geçiş yapmak ilgiyi koruyabilir ve tükenmişliği önleyebilir.


Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi - 7

7- KAN AKIŞINI HIZLANDIRIN

Uzun süre yazıp yazdıktan sonra, ellerinizi sadece 30 saniyeliğine esnetmek için bir an ayırın. Hafif esneme hareketleri kan akışını hızlandırır ve zihinsel enerjinizi sıfırlar, işe yenilenmiş bir şekilde dönmenize yardımcı olur. Bu kısa mola sadece fiziksel sağlığınıza fayda sağlamakla kalmaz, aynı zamanda bilişsel işlevi de geliştirir.

İster dikkat dağıtıcı şeylerle mücadele ediyor olun ister iş akışınızı hızlandırmanın yollarını arıyor olun, bu hızlı ipuçları üretkenliğinizi artırmanıza yardımcı olacak.

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