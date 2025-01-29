Bir işe başlamakta hiç zorlandınız mı? Odaklanma sorununa çözüm 7 beyin hilesi

5- 10 DAKİKA ODAKLANMA

Bir göreve başlamayı hiç zor buldunuz mu? Sadece 10 dakikalık odaklanmış bir çalışmaya kendinizi adamayı deneyin. Bir zamanlayıcı ayarlamak, elinizdeki göreve dalmanıza yardımcı olan bir aciliyet duygusu yaratabilir. Genellikle, bu küçük taahhüt ivme kazandırır ve bu ilk dakikaların ötesinde çalışmaya devam etmeyi kolaylaştırır. Sadece kısa bir odaklanma patlamasının nasıl daha uzun üretkenlik dönemlerine yol açabildiği şaşırtıcıdır.





