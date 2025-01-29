Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir?

Bilim insanları, diyet içeceklerin şeker içermese bile tatlı isteğini körükleyebileceğini, bu yüzden kilo alımına ve diyabete zemin hazırlayabileceğini söylüyor. Diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcıların; mide rahatsızlıklarına, ishal ve kabızlığa neden olabileceği de belirtiliyor.

Coca-Cola, suyu sterilize etmek için kullanılan klor bazlı dezenfektanların parçalanmasıyla ortaya çıkan kloratın yüksek seviyelerde bulunduğu gerekçesiyle, Avrupa pazarındaki bazı ürünlerini geri çağırdı. Bu ürünler arasında Fanta, Coca-Cola, Sprite, Tropico gibi içecekler yer alıyor.