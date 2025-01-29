Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir?

Coca-Cola, ürünlerinde yüksek seviyelerde kimyasal klorat tespiti nedeniyle bu hafta acil geri çağırma duyurusu yaptı. Şirket yetkilileri, kamuoyunu riskin "çok düşük" olduğunu belirterek rahatlatmaya çalışsa da; uzmanlar, klorat içeriği ne düzeyde olursa olsun, kola tüketmenin genel sağlık üzerinde ciddi zararları olduğunu ifade ediyor.

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 1

Bilim insanları, diyet içeceklerin şeker içermese bile tatlı isteğini körükleyebileceğini, bu yüzden kilo alımına ve diyabete zemin hazırlayabileceğini söylüyor. Diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcıların; mide rahatsızlıklarına, ishal ve kabızlığa neden olabileceği de belirtiliyor.

Coca-Cola, suyu sterilize etmek için kullanılan klor bazlı dezenfektanların parçalanmasıyla ortaya çıkan kloratın yüksek seviyelerde bulunduğu gerekçesiyle, Avrupa pazarındaki bazı ürünlerini geri çağırdı. Bu ürünler arasında Fanta, Coca-Cola, Sprite, Tropico gibi içecekler yer alıyor.

YAŞAM HABERLERİ

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 2

Daily Mail'de yer alan habere göre; Coca-Cola ve Dr. Pepper gibi markalar, içeceklerinde şekerin bozulmasını engellemek ve daha asidik hale getirmek amacıyla fosforik asit kullanıyor. Fosforik asit, şekerli içeceklere ekşimsi bir tat ve köpüklü bir doku katarken, aşırı tüketimi vücuttaki kalsiyum seviyelerini düşürerek kemiklerin kırılganlaşmasına yol açabiliyor. Bir araştırma, her gün gazlı içecek tüketen kişilerin, içmeyenlere kıyasla kırık riskinin iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu.

Gazlı içecekler, yüksek karbonat içeriğiyle mide zarını da tahriş edebiliyor. 

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 3

Şekerli gazlı içeceklerin HDL (iyi) kolesterol seviyelerini düşürdüğü ve trigliseritleri artırdığı da bilinen bir durum. 2020 yılında yapılan bir araştırmada, bu riskin varlığı kanıtlanmıştı.

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 4

KADINLARDA KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR

Şekerli içeceklerin karaciğer hasarına yol açabileceği ve günde bir veya daha fazla şekerli içecek tüketen kadınların karaciğer kanserine yakalanma riskinin yüzde 85 daha fazla olduğu belirtiliyor.

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 5

Diyet içeceklerin de sanıldığı kadar masum olmadığını belirten uzmanlar, özellikle aspartam ve stevia gibi yapay tatlandırıcıların, glikoz-galaktoz malabsorpsiyonu gibi sindirim sorunlarına neden olabileceğini vurguluyor. Bu durum; şiddetli ishal, kilo kaybı ve susuzluğu beraberinde getirebilir.

Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir? - 6

Dünya Sağlık Örgütü, aspartamı 2023'te "olası kanserojen" olarak sınıflandırdı ancak bu riskin yalnızca aşırı tüketimde söz konusu olduğu belirtildi.

Yapılan pek çok araştırma, şekerli ve gazlı içeceklerin insan sağlığını tehdit eden ciddi etkilerini ortaya koyuyor.

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