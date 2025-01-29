Bir kutu kola vücudumuza neler yapabilir?
Coca-Cola, ürünlerinde yüksek seviyelerde kimyasal klorat tespiti nedeniyle bu hafta acil geri çağırma duyurusu yaptı. Şirket yetkilileri, kamuoyunu riskin "çok düşük" olduğunu belirterek rahatlatmaya çalışsa da; uzmanlar, klorat içeriği ne düzeyde olursa olsun, kola tüketmenin genel sağlık üzerinde ciddi zararları olduğunu ifade ediyor.
Bilim insanları, diyet içeceklerin şeker içermese bile tatlı isteğini körükleyebileceğini, bu yüzden kilo alımına ve diyabete zemin hazırlayabileceğini söylüyor. Diyet içeceklerdeki yapay tatlandırıcıların; mide rahatsızlıklarına, ishal ve kabızlığa neden olabileceği de belirtiliyor.
Coca-Cola, suyu sterilize etmek için kullanılan klor bazlı dezenfektanların parçalanmasıyla ortaya çıkan kloratın yüksek seviyelerde bulunduğu gerekçesiyle, Avrupa pazarındaki bazı ürünlerini geri çağırdı. Bu ürünler arasında Fanta, Coca-Cola, Sprite, Tropico gibi içecekler yer alıyor.