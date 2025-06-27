Bir manipülatörle baş etmenin 3 yolu

TEPKİSİZ KALIN

Manipülatörlerin en büyük hedefi, sizi duygusal olarak etkilemek ve sonunda istediklerini yaptırmaktır. Ancak duygusal tepki vermediğinizde, yani onların sözlerinin ya da davranışlarının sizi etkilediğini göstermediğinizde, bu stratejiler boşa çıkabilir. Elbette duygularınızı bastırmanız gerekmiyor ancak onları içinizde yaşayıp dışa vurmamak, sizi koruyacak önemli bir adımdır.

SINIRLARI NET ÇİZİN

Manipülatörler sınır koyulduğunda, o sınırları aşmanın yollarını aramaya başlar. Önce küçük adımlarla sınırlarınızı test ederler, başarırlarsa daha ileri giderler. Bunu engellemenin yolu, çizdiğiniz sınırların ihlali durumunda ne yapacağınızı önceden net bir şekilde belirtmektir.

Örneğin, birine belirli bir saatten sonra mesaj atmasını istemediğinizi söylediyseniz, bunu ihlal ettiklerinde nasıl tepki vereceğinizi açıkça ifade edin. Ya da tartışmalarda size hakaret edilmesini istemediğinizi belirttikten sonra, böyle bir durum gerçekleşirse ne yapacağınızı kararlılıkla uygulayın.

Bu tutarlılık, manipülatörün kurban rolüne bürünmesini de engeller. Çünkü sonuçlarını önceden biliyordu ve buna rağmen aynı davranışta bulundu. Bu da sorumluluğu doğrudan onların üzerine yükler.



