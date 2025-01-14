Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu

Bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişi veya grup üzerinde psikolojik, duygusal ya da sosyal baskı kurarak, onların düşüncelerini, davranışlarını veya kararlarını istenilen yönde şekillendirmeye çalışmak anlamına gelen manipülasyon, daha çok dolaylı yollarla ve hissettirmeden yapılır. Yeni bir araştırma, manipülatif insanları tanımaya yardımcı olabilecek basit bir ipucunu ortaya koydu.

Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 1

ABD'li bilim insanlarının liderliğinde yürütülen analiz, bir kişinin manipülatif eğilimlerini, duruşuna bakarak anlamanın mümkün olabileceğini öne sürüyor. Özellikle dik ve geniş bir duruş sergileyen bireylerin, başkalarını manipüle etme veya domine etme eğilimlerinin daha fazla olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerde psikopatlık riski de daha yüksek olabilir.

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Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 2

Massachusetts Amherst Üniversitesi'nde psikoloji ve beyin bilimleri profesörü olarak görev yapan Dr. Susan Krauss Whitbourne, bu konudaki bulgularını Psychology Today dergisinde paylaştı.

Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 3

Montreal McGill Üniversitesi'nde yapılan araştırmaya göre, bir kişinin duruşu her ne kadar tüm kişiliğini yansıtmasa da, zihinsel durumu hakkında önemli ipuçları verebilir.

Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 4

Ses getiren çalışmaya 608 genç yetişkin katıldı. Katılımcıların doğal, baskın ve teslimiyetçi pozisyonlarda fotoğrafları çekildi. Araştırmanın diğer aşamasında ise katılımcılarla yüz yüze görüşüldü.

Araştırma sonucunda duruşu dik ve geniş olan kişilerin psikopatlık, manipülatiflik, rekabetçilik ve sosyal hiyerarşilere inanç gibi özelliklerde daha yüksek puanlar aldıkları ortaya çıktı. Uzmanlar, bu tür bir duruşa sahip kişilerin, başkalarından kendi çıkarları doğrultusunda faydalanma eğiliminde olma olasılıklarının daha yüksek olduğunu belirtti.

Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 5

Ancak bireylerin dik durmasının, her zaman manipülatif oldukları anlamına gelmediğini belirtmek gerek. Bilim insanları, dans veya jimnastik gibi sporlarla uğraşan kişilerin de dik durabileceğinin altını çizdi.

Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu - 6

Peki, bu bulgular gerçek dünyada nasıl bir anlam taşır? Örneğin, bir iş görüşmesinde karşınızdaki kişi sürekli olarak dik ve geniş bir duruş sergiliyorsa, bu hemen kötü bir işaret mi olmalı? Elbette hayır. Hiçbir kişilik testi veya gözlem yöntemi yüzde yüz doğru sonuç vermez. Duruş, sadece bir ipucu niteliği taşır. Bu ipucunu, kişiyi daha yakından gözlemleyerek, dil ve beden dili gibi diğer faktörlerle birleştirerek değerlendirmek önemlidir.

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