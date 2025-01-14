Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu
Bir kişi ya da grup tarafından başka bir kişi veya grup üzerinde psikolojik, duygusal ya da sosyal baskı kurarak, onların düşüncelerini, davranışlarını veya kararlarını istenilen yönde şekillendirmeye çalışmak anlamına gelen manipülasyon, daha çok dolaylı yollarla ve hissettirmeden yapılır. Yeni bir araştırma, manipülatif insanları tanımaya yardımcı olabilecek basit bir ipucunu ortaya koydu.
ABD'li bilim insanlarının liderliğinde yürütülen analiz, bir kişinin manipülatif eğilimlerini, duruşuna bakarak anlamanın mümkün olabileceğini öne sürüyor. Özellikle dik ve geniş bir duruş sergileyen bireylerin, başkalarını manipüle etme veya domine etme eğilimlerinin daha fazla olabileceği belirtiliyor. Bu kişilerde psikopatlık riski de daha yüksek olabilir.