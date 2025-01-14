Bir manipülatörü nasıl tanırız? Yeni araştırma ortaya koydu

Peki, bu bulgular gerçek dünyada nasıl bir anlam taşır? Örneğin, bir iş görüşmesinde karşınızdaki kişi sürekli olarak dik ve geniş bir duruş sergiliyorsa, bu hemen kötü bir işaret mi olmalı? Elbette hayır. Hiçbir kişilik testi veya gözlem yöntemi yüzde yüz doğru sonuç vermez. Duruş, sadece bir ipucu niteliği taşır. Bu ipucunu, kişiyi daha yakından gözlemleyerek, dil ve beden dili gibi diğer faktörlerle birleştirerek değerlendirmek önemlidir.