Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret
İlişkinizde her şey harika başladı ama daha sonra bir şeyler değişti mi? Size dünyanın en kıymetli insanı gibi hissettiren partneriniz, bir anda bencil ve kontrolcü birine mi dönüştü? Uzmanlar, narsist partnerlerin kendilerini buna benzer işaretlerle ele verebileceğini ifade ediyor.
Narsist bireyle yaşanan ilişkide ilk başta her şey büyüleyici görünür. Hayatınıza giren kişi, çekici ve özgüvenlidir. Sizi bir anda hayatının merkezine yerleştirir. Tılsımlı kelimeler söyler ve ruhunuza daha önce kimsenin göstermediği özeni gösterir.
Ancak zamanla bir şeyler değişir. Kendinize olan güveninizi sorgulamaya başlarsınız, hafızanıza bile şüpheyle yaklaşırsınız. Sevgi, giderek şartlı bir hal alır. Yorgun ama umutlusunuzdur. Çaba gösterirseniz her şeyin eski haline döneceğinize inanırsınız.