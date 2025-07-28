Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret

Narsist bireyle yaşanan ilişkide ilk başta her şey büyüleyici görünür. Hayatınıza giren kişi, çekici ve özgüvenlidir. Sizi bir anda hayatının merkezine yerleştirir. Tılsımlı kelimeler söyler ve ruhunuza daha önce kimsenin göstermediği özeni gösterir.

Ancak zamanla bir şeyler değişir. Kendinize olan güveninizi sorgulamaya başlarsınız, hafızanıza bile şüpheyle yaklaşırsınız. Sevgi, giderek şartlı bir hal alır. Yorgun ama umutlusunuzdur. Çaba gösterirseniz her şeyin eski haline döneceğinize inanırsınız.