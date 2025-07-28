Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret

İlişkinizde her şey harika başladı ama daha sonra bir şeyler değişti mi? Size dünyanın en kıymetli insanı gibi hissettiren partneriniz, bir anda bencil ve kontrolcü birine mi dönüştü? Uzmanlar, narsist partnerlerin kendilerini buna benzer işaretlerle ele verebileceğini ifade ediyor.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 1

Narsist bireyle yaşanan ilişkide ilk başta her şey büyüleyici görünür. Hayatınıza giren kişi, çekici ve özgüvenlidir. Sizi bir anda hayatının merkezine yerleştirir. Tılsımlı kelimeler söyler ve ruhunuza daha önce kimsenin göstermediği özeni gösterir. 

Ancak zamanla bir şeyler değişir. Kendinize olan güveninizi sorgulamaya başlarsınız, hafızanıza bile şüpheyle yaklaşırsınız. Sevgi, giderek şartlı bir hal alır. Yorgun ama umutlusunuzdur. Çaba gösterirseniz her şeyin eski haline döneceğinize inanırsınız.

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Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 2

Eğer bu senaryo size tanıdık geliyorsa, açık (overt) bir narsistle birlikte olabilirsiniz. Bu kişiler, dışarıdan bakıldığında genellikle olumsuz bir izlenim vermezler. Aksine neşeli ve romantik bir görünümleri vardır.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 3

Açık narsistler, dışa dönük ve kendine güvenen bireylerdir. İlişkinin başında sevgi dolu, hatta “gerçek olamayacak kadar iyi” bir imaj çizerler. Ancak zamanla gerçek yüzleri ortaya çıkar. Her zaman haklı olma ve ilgi görme ihtiyaçları vardır. 

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 4

Marriage.com'da yer alan habere göre, açık bir narsistle birlikte olduğunuzu gösteren belirgin işaretler şunlardır:

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 5

1. Her ortamda en çok dikkat çeken kişi olmak isterler. Hikayeler, espriler ya da ezber bozan görüşlerle, sohbetleri domine ederler.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 6

2. Sürekli onay ararlar. Görünümleri, kararları ya da başarıları hakkında takdir edilmek isterler. Fikirlerinizi paylaştığınızda ya da iltifat etmediğinizde sinirlenebilir ya da uzaklaşabilirler.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 7

3. Eleştiriye asla tahammül edemezler. En yapıcı şekilde bile yaklaşsanız, savunmacı ve öfkeli tepkiler verebilirler. Her eleştiriyi kişisel bir saldırı olarak algılarlar.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 8

4. Ne olursa olsun, günün sonunda suçlu hep sizsinizdir. Eğer bağırıyorlarsa siz onu sinirlendirmişsinizdir. Üzgünseniz fazla hassassınızdır.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 9

5. İlişkinin başı, tutkulu ve yoğun geçer. Ancak duygusal olarak bağlandığınızda size duvar örerler. Bu iniş çıkışlar, sizi zamanla ona daha bağımlı hale getirebilir.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 10

6. Acı çektiğinizde, ilgileniyormuş gibi görünseler de duygusal derinlikten uzaktırlar. Empati, sadece kendi çıkarları söz konusu olduğunda devreye girer.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 11

7. Dışarıdan “mükemmel bir çift” gibi görünürsünüz. Sosyal medyada mutlu pozlar paylaşırsınız ama perde arkasında işler farklıdır.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 12

8. Siz onların psikoloğu, yaşam koçu,  organizatörü ve moral kaynağısınızdır. Karşılık beklediğinizde ise bencil olmakla suçlanırsınız.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 13

9. Yalan söyleyebilir, söylediklerini inkâr edebilir veya gerçekleri çarpıtabilirler. Zamanla kendi hafızanıza güvenemez hale gelirsiniz.

Bir narsiste aşık olduğunuzu gösteren 9 işaret - 14

Uzmanlara göre, eğer ilişkinizde bu işaretler varsa, narsist partnerin manipülasyonu altında olma ihtimaliniz yüksektir.

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