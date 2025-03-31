Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test

Bir narsistle birlikte yaşamak duygusal olarak yorucu olabilir ve gerçekliğinizden ve öz değerinizden şüphe etmenize neden olabilir. Narsisist kişiler, onları diğerlerinden ayıran ve memnun etmeyi veya idare etmeyi zorlaştıran belirli manipülatif davranışlar sergiler. Birinin narsisistik bir kişilik tipine sahip olup olmadığını bilmek için profesyonel teşhis önemli olsa da, belirli ince işaretler kişinin erken teşhis etmesine ve durumunu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, burada narsisistlerin tipik davranışlarını vurgulayan ve bir narsisistle karşı karşıya olup olmadığınızı belirlemenize yardımcı olan bazı soruları listeliyoruz.

Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 1

HER ZAMAN İLGİ VE ONAY İHTİYACI

Narsisistler, kendilerini önemli hissettirdiği için diğer insanların kendilerine olan hayranlığından beslenirler. Ve bu yüzden, spot ışıklarının altında kalmak için aşırı uçlara gidebilirler.

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Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 2

Örneğin, ilgi odağı olmak için başkalarının sözünü kesebilir ve konuşmalara hükmedebilirler veya insanların dikkatini çekmek için kendilerine cömertçe para harcayabilirler, bunu karşılayamasalar bile. Öz değerleri genellikle o kadar kırılgandır ki, önemli hissetmek için dışarıdan onay almaya ihtiyaç duyarlar. Bu, şişirilmiş önem duygularını gösterir.


Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 3

EMPATİ EKSİKLİĞİ

Narsisistlerin klasik bir özelliği, insanların dikkatini çekmek istemelerine rağmen empati eksikliği göstermeleri ve başkalarının duygularını umursamamalarıdır. Ve soğukkanlı davranışlarıyla yüzleştiklerinde, duygularınızı önemsemezler, deneyimlerinizi geçersiz sayabilirler, üzgün olduğunuzda kayıtsız davranabilirler veya hatta sizi kandırabilirler.

Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 4

Davranışlarıyla ilgili hayal kırıklığınızı ifade ederseniz, mücadelelerinizi küçümseyip odağı kendilerine geri kaydırabilirler! Bu, duyulmadığınızı, sevilmediğinizi ve duygusal olarak tükendiğinizi hissetmenize neden olur. Uzun vadede, böyle bir narsiste sahip olmak, sizi önemsiz ve tükenmiş hissettirecektir.


Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 5

SUÇLULUK DUYGUSU MU YOKSA GASLİGHTİNG Mİ?

Narsisistlerin klasik bir özelliği, insanların dikkatini çekmek istemelerine rağmen empati eksikliği göstermeleri ve başkalarının duygularını umursamamalarıdır. Ve soğukkanlı davranışlarıyla yüzleştiklerinde, duygularınızı önemsemezler, deneyimlerinizi geçersiz sayabilirler, üzgün olduğunuzda kayıtsız davranabilirler veya hatta sizi kandırabilirler. Davranışlarıyla ilgili hayal kırıklığınızı ifade ederseniz, mücadelelerinizi küçümseyip odağı kendilerine geri kaydırabilirler! Bu, duyulmadığınızı, sevilmediğinizi ve duygusal olarak tükendiğinizi hissetmenize neden olur. Uzun vadede, böyle bir narsiste sahip olmak, sizi önemsiz ve tükenmiş hissettirecektir.

Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 6

ELEŞTİRİ KALDIRIYORLAR MI?

Şişkin benlik algıları ve kırılgan egoları nedeniyle narsisistler eleştiriyle başa çıkmakta zorlanırlar. Yapıcı geri bildirimler alsalar bile, o kadar tetiklenirler ki öfke ve savunmacılık hissedebilirler. Bazen bu, onların size sessiz davranmalarına veya hatalarını belirttiğiniz için kurban rolü oynamalarına da yol açabilir. Mükemmel görünme ihtiyaçları onları her türlü reddedilme veya eleştiriye karşı aşırı duyarlı hale getirir ve bu narsisistlerin klasik bir özelliğidir.


Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test - 7

HER KONUYU KENDİNE Mİ ÇEKİYOR?

Narsisistler genellikle konuşmalara hakim olur ve her konuyu kendilerine çekerler. Bir başarı için heyecan duyuyorsanız, bunu kendi hikayeleriyle gölgeleyebilirler. Ve eğer sosyal bir ortamda ilgi odağı olursanız, sizi kıskanabilirler bile. Eğer zorlanıyorsanız, sizin acınızı kendi acılarıyla karşılaştırabilirler veya tamamen görmezden gelebilirler.

Kendilerine faydası olmadığı sürece sizin deneyimlerinize, düşüncelerinize veya hislerinize ilgi duymazlar. Bunun nedeni, kafalarında hiç kimsenin onlar kadar eşit veya önemli olmamasıdır.

Narsisistlerle ilişkiler genellikle tek taraflı hissettirir, tüm alanı kaplarlar ve sizin ihtiyaçlarınıza çok az yer bırakırlar. Birisi sürekli olarak kendisi hakkında etkileşimlerde bulunur ve sizin duygularınızı görmezden gelirse, bu dikkat edilmesi gereken güçlü bir kırmızı bayrak olabilir.

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