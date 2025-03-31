Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test

HER KONUYU KENDİNE Mİ ÇEKİYOR?

Narsisistler genellikle konuşmalara hakim olur ve her konuyu kendilerine çekerler. Bir başarı için heyecan duyuyorsanız, bunu kendi hikayeleriyle gölgeleyebilirler. Ve eğer sosyal bir ortamda ilgi odağı olursanız, sizi kıskanabilirler bile. Eğer zorlanıyorsanız, sizin acınızı kendi acılarıyla karşılaştırabilirler veya tamamen görmezden gelebilirler.

Kendilerine faydası olmadığı sürece sizin deneyimlerinize, düşüncelerinize veya hislerinize ilgi duymazlar. Bunun nedeni, kafalarında hiç kimsenin onlar kadar eşit veya önemli olmamasıdır.

Narsisistlerle ilişkiler genellikle tek taraflı hissettirir, tüm alanı kaplarlar ve sizin ihtiyaçlarınıza çok az yer bırakırlar. Birisi sürekli olarak kendisi hakkında etkileşimlerde bulunur ve sizin duygularınızı görmezden gelirse, bu dikkat edilmesi gereken güçlü bir kırmızı bayrak olabilir.