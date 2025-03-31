Bir narsiste mi yaşıyorsunuz? 5 soruluk test
Bir narsistle birlikte yaşamak duygusal olarak yorucu olabilir ve gerçekliğinizden ve öz değerinizden şüphe etmenize neden olabilir. Narsisist kişiler, onları diğerlerinden ayıran ve memnun etmeyi veya idare etmeyi zorlaştıran belirli manipülatif davranışlar sergiler. Birinin narsisistik bir kişilik tipine sahip olup olmadığını bilmek için profesyonel teşhis önemli olsa da, belirli ince işaretler kişinin erken teşhis etmesine ve durumunu daha iyi anlamasına yardımcı olabilir. Bu nedenle, burada narsisistlerin tipik davranışlarını vurgulayan ve bir narsisistle karşı karşıya olup olmadığınızı belirlemenize yardımcı olan bazı soruları listeliyoruz.
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Narsisistler, kendilerini önemli hissettirdiği için diğer insanların kendilerine olan hayranlığından beslenirler. Ve bu yüzden, spot ışıklarının altında kalmak için aşırı uçlara gidebilirler.