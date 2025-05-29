Bir narsisti nasıl tanırsınız? Psikologlara göre 5 işaret kırmızı bayrak!

1. SÜREKLİ İLGİ VE ONAY İHTİYACI

Narsisist bireyler, başkalarının ilgisine adeta bağımlıdır. Sohbetlerde sürekli kendilerinden bahsetme, başarılarını abartma ve iltifat beklentisiyle hareket etme eğilimindedirler.

Bu davranış biçimi genellikle özgüvenli bir dış görünüş sunsa da, altında derin bir güvensizlik yatar. Bir kişi sürekli ilgi odağı olmak istiyorsa ve bu uğurda başkalarını geri planda bırakıyorsa, bu ciddi bir uyarı işareti olabilir.





