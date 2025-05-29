Bir narsisti nasıl tanırsınız? Psikologlara göre 5 işaret kırmızı bayrak!
Modern ilişkilerde sıkça karşılaşılan sorunlardan biri olan narsisizm, özellikle romantik bağlamda ciddi duygusal yıpranmalara neden olabiliyor. Empati eksikliği, aşırı ilgi isteği ve manipülatif davranışlarla kendini gösteren narsisistik kişilik yapısı, ilişkilerde hem duygusal hem de psikolojik sağlığı tehdit edebiliyor.
Psikologlar, narsisist bireylerle kurulan ilişkilerin çoğunlukla yıkıcı sonuçlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. Bu nedenle, narsisistik eğilimleri erken fark edebilmek, kişisel sınırları korumak ve sağlıklı ilişkiler kurmak açısından büyük önem taşıyor. İşte uzmanlara göre narsisizmin en yaygın beş işareti: