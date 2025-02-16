Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret
Narsist bireyler, kendilerini genellikle abartılı özgüven, kibir ve empati yoksunluğu gibi belirtilerle ele verirler. Kontrol altında tutmak istedikleri kurbanlarını, özellikle duygusal anlamda istismar eden bu kişiler gaslighting, love-bombing ve projeksiyon gibi manipülasyon taktiklerine başvururlar.
Narsist bireyler, kurbanlarının öz saygısını zedelemekten büyük bir keyif alırlar. Seçtikleri kişiyi kendilerine bağımlı hale getirmek için uyguladıkları başlıca yöntemler vardır: