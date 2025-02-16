Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret

Narsist bireyler, kendilerini genellikle abartılı özgüven, kibir ve empati yoksunluğu gibi belirtilerle ele verirler. Kontrol altında tutmak istedikleri kurbanlarını, özellikle duygusal anlamda istismar eden bu kişiler gaslighting, love-bombing ve projeksiyon gibi manipülasyon taktiklerine başvururlar.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 1

Narsist bireyler, kurbanlarının öz saygısını zedelemekten büyük bir keyif alırlar. Seçtikleri kişiyi kendilerine bağımlı hale getirmek için uyguladıkları başlıca yöntemler vardır:

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Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 2

Love bombing: Narsistik bir partner, size aşırı ilgi gösterip yoğun iltifatlarda bulunabilir. Başlangıçta olumlu görünen bu davranış, aslında sizi manipüle etmek için bir taktiktir.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 3

Gaslighting: Narsist birey, daha önce yaptığı incitici davranışları reddedebilir. Olayları hatırlamadığını iddia ederek sizi yalan söyleyemekle suçlayabilir. Bu duygusal manipülasyon taktiği ile kendinizden şüphe etmenizi sağlar ve ilerleyen dönemdeki narsistik davranışlarına karşı daha savunmasız hale gelmenizi hedefler.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 4

Sınırları yok saymak: Narsist kişi, sınırlarınızı test edebilir ya da tamamen görmezden gelebilir. Sağlıklı sınırlar belirlemek istediğinizde ise kendinizi büyük bir tartışmanın ortasında bulmanız olasıdır.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 5

DARVO: Narsist birey, kendi hatalarını size yükleyebilir. Yaygın bir manipülasyon taktiği olan DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim, Offender), narsistik tacizcilerin suçu kurbanlarına yüklemelerini ve kendilerini suçluluk duygusundan arındırmaları anlamına gelir.

Kusur bulmak: Narsist birey, sizi her konuda eleştirir ve yetersiz hissetmenize neden olur. Görünüşünüz, davranışlarınız hatta bazen ses tonunuzda bile bir pürüz bulabilir.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 6

Sorumluluğu başkasına yüklemek: Kendi kötü davranışlarını sizin üstünüze atabilirler. Bu, onların sorumluluktan kaçmak için başvurduğu bir taktiktir. Hakkınızı savunacak olduğunuzda ise sizi hassas ve zayıf olmakla suçlayabilirler.

Sürekli belirsizlik ortamı yaratmak: Belirsizlik, narsistler için adeta bir konfor alanıdır. Tutarsız davranışlar sergileyerek, karşılarındaki kişiyi sürekli kontrol altında tutmayı amaçlarlar.

Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret - 7

NARSİSTİN İSTİSMARA SON VERMEK MÜMKÜN MÜ?

Narsist kişi, öz değer duygunuzu ciddi şekilde zedelese de, benliğinize duyduğunuz sevgiyi yeniden inşa etmek mümkündür. Her şeyden önce suçluluk psikolojisinden kurtulun ve sağlam sınırlar oluşturabilmek için profesyonel bir yardım almayı deneyin.

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