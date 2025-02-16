Bir narsistin istismarına maruz kaldığınızı gösteren 7 tehlikeli işaret

DARVO: Narsist birey, kendi hatalarını size yükleyebilir. Yaygın bir manipülasyon taktiği olan DARVO (Deny, Attack, Reverse Victim, Offender), narsistik tacizcilerin suçu kurbanlarına yüklemelerini ve kendilerini suçluluk duygusundan arındırmaları anlamına gelir.

Kusur bulmak: Narsist birey, sizi her konuda eleştirir ve yetersiz hissetmenize neden olur. Görünüşünüz, davranışlarınız hatta bazen ses tonunuzda bile bir pürüz bulabilir.