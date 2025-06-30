Bir öğünde önce sebze yemek neden önemli? Meğer böyle bir etkisi varmış

Uzmanlara göre bu koruyucu lif bariyeri, öğünlerde daha sonra alınan karbonhidrat ve şekerlerin kana karışma hızını düşürüyor. Bu da sadece kan şekeri dalgalanmalarını önlemekle kalmıyor, aynı zamanda daha uzun süre tok kalmayı da sağlıyor.



Ana yemeğe geçmeden önce küçük bir tabak buharda pişmiş sebze, birkaç cherry domates ya da havuç gibi basit tercihler bile olumlu sonuçlar doğurabiliyor.





