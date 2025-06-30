Bir öğünde önce sebze yemek neden önemli? Meğer böyle bir etkisi varmış
Öğünlerde tüketilen gıdaların sıralaması, genel sağlık üzerinde düşündüğümüzden çok daha büyük bir etkiye sahip. Kan şekeri kontrolünden tokluk hissine kadar birçok alanda belirleyici olan bu sıralama, özellikle öğünlere sebzelerle başlanmasını öneriyor.
Bazı uzmanlar yemek sırasında ilk olarak sebze tüketmenin kan şekeri düzeylerini dengede tutarak ani yükselişleri engellediğini, dolayısıyla tatlı ve atıştırmalık isteğini azalttığını söylüyor.
Yemeğe lifle başladığınızda, bağırsaklarınızı kaplayan koruyucu bir bariyer oluşur. Bu bariyer, karbonhidratlardan gelen glikozun emilimini yavaşlatır.