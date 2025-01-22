Bir parça ekmek migrene nasıl sebep olur? Uzman isim açıkladı

GLUTEN MİGRENE NASIL YOL AÇIYOR?

Son yıllarda bilim insanları migrenlerin nasıl ve neden meydana geldiğine dair daha iyi bir anlayış kazandı. Migren artık ailelerde yaygın olarak görülen genetik bir rahatsızlık olarak kabul ediliyor. Ancak sadece glutene tahammülü olmayan bir kişinin inflamatuar tepkisine bakmak, glutenin migrenle olan bağlantısına dair bütün resmi ortaya koymuyor.



İlk teoriler migrenlerin kan damarlarının genişlemesi veya genişlemesi nedeniyle meydana geldiğini ileri sürmüştür. Ancak şimdi nörologlar bunun tüm hikaye olmadığını fark ediyor. Artık migrene yol açan kaskadın trigeminovasküler yoldaki (TVP) sinirleri içerdiği biliniyor.



Örneğin, TVP glütenin varlığıyla aktive olduğunda, bağışıklık hücrelerinin yaralanmaya veya alerjik ve inflamatuar olaylara yanıt verirken ürettiği bir madde olan histamin de dahil olmak üzere birçok kimyasalın salınmasına neden olur. TVP sinirleri ayrıca migrenler için yakın zamanda keşfedilen bir tetikleyici üretir; kalsitonin gen ilişkili peptit (CGRP) adı verilen bir protein.



