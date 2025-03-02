imsakiye

Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz?

Günlük hayatta pek çok etiketle karşılaşırız: "Başarılı," "Tembel," "Asi," "Duygusal"... Bazen bu sıfatları kendimize biz yakıştırırız, bazen de başkalarının gözünde bir kimliğe bürünürüz. Peki, bu etiketler bireyin gerçek kimliğini mi yansıtır, yoksa zaman içinde bireyi bu kalıplara sıkıştırarak kendini gerçekleştiren bir kehanet mi yaratır? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı

Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 1

KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET: BİR PSİKOLOJİK TUZAK

Psikolojide "kendini gerçekleştiren kehanet," bireyin kendisine veya başkalarının ona yüklediği beklentilere göre davranışlarını şekillendirmesini ifade eder. Yani, bir kişi hakkında sürekli yinelenen bir etiket, zamanla o kişiyi bu kimliğe bürüyebilir.


YAŞAM HABERLERİ

Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 2

BAŞKALARININ YÜKLEDİĞİ ANLAMLARIN BİREYLER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Eğer bir öğrenciye "Sen çok zeki bir çocuksun." denirse, bu öğrenci zamanla bu beklentiye uygun davranmaya çalışabilir. Aynı şekilde, "Yaramaz" etiketiyle yetiştirilen bir çocuk, bu kimliği benimseyerek gerçekten daha fazla kurallara karşı gelmeye başlayabilir. Bu durum özellikle çocukluk ve ergenlik döneminde kritik bir rol oynar; çünkü bireyin kimliği bu dönemlerde en hızlı şekilde şekillenir.


Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 3

BİREYİN KENDİNE YÜKLEDİĞİ ETİKETLER

Birey yalnızca başkalarından gelen etiketlere göre şekillenmez, aynı zamanda kendine koyduğu sınırlarla da bir kimlik inşa eder. "Ben içe dönük biriyim." diyen biri, sosyalleşmeye daha az zaman ayırarak bu kimliğini güçlendirebilir. "Başarılı olmak zorundayım." diyen bir kişi, kendine sürekli daha fazlasını başarma baskısı uygulayabilir. Ancak bu baskı zamanla yetersizlik hissine ve tüketilmiş bir ruh haline dönüşebilir.


Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 4

ETİKETLER SADECE OLUMSUZ MU?

Etiketlerin bazen olumlu etkileri de olabilir. "Çalışkan," "Yardımsever," "Dışa dönük" gibi nitelemeler bireyin kendine olan güvenini artırabilir ve olumlu davranışlarını pekleştirebilir. Ancak en büyük tehlike, bireyin bu etiketlerle sınırlandırılmasıdır. "Mükemmel Öğrenci" olarak bilinen bir kişi, hata yapmaktan korkabilir; "Asi Çocuk" olarak anılan biri ise topluma aykırı davranma baskısı hissedebilir.


Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 5

KİMLİĞİMİZİ ETKİLERDEN BAĞIMSIZ OLARAK NASIL İNŞA EDEBİLİRİZ? 

Etiketlerin etkisinden tamamen kaçınmak zor olsa da, birey kendi kimliğini aktif olarak inşa edebilir. Bunun için şu adımlar önemlidir:

Kendi etiketlerini sorgula: Gerçekten "inatçı" mısın, yoksa sadece belirli durumlarda kararlı mı davranıyorsun?

Kimliğini çok yönlü gör: Hiç kimse tek bir kelimeyle özetlenemez.

Başkalarına da aynı anlayışlı yaklaş: Birini "tembel" olarak görmek yerine, "Bu kişi belirli bir konuda zorlanıyor." diyerek daha yapıcı bir bakış açısı geliştirebilirsin.

Zihinsel esnekliğini artır: Kimliğimizin zamanla değişebileceğini kabul etmek, psikolojik esnekliği geliştirir ve yaşama daha uyumlu olmamızı sağlar.


Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 6

Bireylerin kendilerini tek bir kimlik üzerinden tanımlamaları, potansiyellerini sınırlandırabilir. Oysa insan, değişen ve gelişen bir varlıktır. Etiketlerimizin bıze biçtiği rolleri sorgulamak ve öz kimliğimizi keşfetmek, psikolojik iyi oluşumuz için en önemli adımlardan biridir.

Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz? - 7


Bu yolculukta terapi, bireyin kendini daha iyi anlamasına ve farklı kimliklerini keşfederek gelişmesine rehberlik edebilir. Unutmayalım ki, biz yalnızca bize verilen etiketlerden ibaret değiliz. Daha fazlasıyız, değişebiliriz ve gelişebiliriz.

DAHA FAZLA GÖSTER