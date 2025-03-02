Bir psikolojik tuzak: Gerçekte kimiz?
Günlük hayatta pek çok etiketle karşılaşırız: "Başarılı," "Tembel," "Asi," "Duygusal"... Bazen bu sıfatları kendimize biz yakıştırırız, bazen de başkalarının gözünde bir kimliğe bürünürüz. Peki, bu etiketler bireyin gerçek kimliğini mi yansıtır, yoksa zaman içinde bireyi bu kalıplara sıkıştırarak kendini gerçekleştiren bir kehanet mi yaratır? Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal ntv.com.tr okurlarına özel yazdı
KENDİNİ GERÇEKLEŞTİREN KEHANET: BİR PSİKOLOJİK TUZAK
Psikolojide "kendini gerçekleştiren kehanet," bireyin kendisine veya başkalarının ona yüklediği beklentilere göre davranışlarını şekillendirmesini ifade eder. Yani, bir kişi hakkında sürekli yinelenen bir etiket, zamanla o kişiyi bu kimliğe bürüyebilir.