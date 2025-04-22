Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir

Antisosyal kişilik bozukluğu, DSM-5’te tanımlanan ve toplum kurallarına uymama, empati eksikliği, sorumluluk alamama gibi davranışlarla kendini gösteren bir tanıdır.

Psikopati ise daha derin bir duygusal soğukluk, manipülasyon, yüzeysel cazibe ve vicdan eksikliği ile karakterizedir. Her psikopat antisosyal olmayabilir, her antisosyal de psikopat değildir. Kısaca, psikopati daha çok duygusal ve kişilik özelliklerini kapsarken, AKB daha çok davranışsal belirtiler üzerinden tanımlanır.