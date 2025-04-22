Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir
Psikopati; bireyin duygu, empati ve ahlaki değerlere sahip olmadan, başkalarına zarar verebilecek şekilde davranmasına neden olan bir kişilik bozukluğudur. Yapılan araştırmalara göre, eğer birinin psikopat olduğundan şüpheleniyorsanız, gözlerine bakmanız yeterli olabilir.
Cardiff ve Swansea üniversitelerinin 2018 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmada, katılımcılara parçalanmış cesetler ve saldırgan köpekler gibi rahatsız edici görseller gösterildi.