Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir

Psikopati; bireyin duygu, empati ve ahlaki değerlere sahip olmadan, başkalarına zarar verebilecek şekilde davranmasına neden olan bir kişilik bozukluğudur. Yapılan araştırmalara göre, eğer birinin psikopat olduğundan şüpheleniyorsanız, gözlerine bakmanız yeterli olabilir.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 1

Cardiff ve Swansea üniversitelerinin 2018 yılında gerçekleştirdikleri bir çalışmada, katılımcılara parçalanmış cesetler ve saldırgan köpekler gibi rahatsız edici görseller gösterildi. 

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Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 2

Araştırma sonucunda, psikopat bireylerin bu tür görüntülere bakarken göz bebeklerinde büyüme yaşanmadığı gözlemlendi. Oysa psikopat olmayan katılımcıların göz bebekleri korkutucu ve sarsıcı görsellere karşı doğal bir tepki olarak genişledi.

Cardiff Üniversitesi Psikoloji Fakültesi’nden başyazar Dan Burley, “Bulgularımız, psikopatlara özgü duygusal yetersizliğin, fiziksel kanıtı niteliğinde” ifadelerini kullandı.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 3

Burley, “Göz bebekleri, uzun süredir kişinin duygusal uyarılma seviyesinin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Şok edici ya da korkutucu bir görüntüyle karşılaştığımızda, göz bebeklerimiz doğal olarak büyür. Psikopat bireylerde bu doğal tepkinin görülmemesi, belirleyici bir işaret'' dedi.

Psikopatların çoğu, çevrelerindeki olaylara karşı hissiz ve uzak bir ifade takınıyor.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 4

Prof. Robert Snowden, “Birçok psikopat özgüvenli, soğukkanlı ve cesur görünür. Korku hissetmiyorsanız cesur davranmanız, duygusal engelleriniz yoksa soğukkanlı olmanız gayet normaldir” açıklamasında bulundu.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 5

Swansea Üniversitesi’nden klinik ve adli psikolog Prof. Nicola Gray ise, “Bu çalışma, psikopat suçluların davranışları ardındaki duygusal eksikliği, pahalı ekipmanlar ya da invaziv yöntemler kullanmadan ortaya koyan ilk objektif analizlerden biri” dedi.

Gray, bu yöntemin suçlu profillerinde klinik değerlendirme ve müdahale süreçlerinde kullanılabileceğini de sözlerine ekledi.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 6

Ted Bundy, Fred West ve Richard Ramirez gibi ünlü seri katiller, toplumda psikopat olarak nitelendirilen kişiler arasında yer alıyor. Ancak psikopatlık teknik olarak bir tanı değil.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 7

Lisanslı psikolog David Tzall, PsychCentral’a yaptığı açıklamada, birçok kişinin psikopatiyi antisosyal kişilik bozukluğu ile karıştırdığını belirtti. Tzall, “Bu iki kavram, kapsam olarak benzer olsa da detaylarda farklılık gösteriyor” dedi.

Bir psikopatı tanımanın yolu: Adli vakalarda da bu yönteme başvurulabilir - 8

Antisosyal kişilik bozukluğu, DSM-5’te tanımlanan ve toplum kurallarına uymama, empati eksikliği, sorumluluk alamama gibi davranışlarla kendini gösteren bir tanıdır.

Psikopati ise daha derin bir duygusal soğukluk, manipülasyon, yüzeysel cazibe ve vicdan eksikliği ile karakterizedir. Her psikopat antisosyal olmayabilir, her antisosyal de psikopat değildir. Kısaca, psikopati daha çok duygusal ve kişilik özelliklerini kapsarken, AKB daha çok davranışsal belirtiler üzerinden tanımlanır.

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