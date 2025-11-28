Bir sabah evden çıktı 27 yıldır dönemiyor
28.11.2025 13:13
Reuters
1998'de dünyayı yürüyerek dolaşmaya çıkan Karl Bushby, 27 yıllık yolcuğunun son etabında değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışarak yolculuğunu tamamlamaya çalışıyor.
YOLCULUĞA 1998 YILINDA BAŞLADI
İngiliz asıllı Karl Bushby, 1998 yılında yolculuğa başlarken 2008 yılında tamamlamış olmayı planlıyordu. 2008 yılındaki mali krizi, COVID-19 pandemisi, jeopolitik değişimler ve vize kısıtlamaları nedeniyle gecikmeler yaşadı.
"Finansal krizler, savaşlar, pandemiler yaşadık... Bunların hepsi keşif yolculuğunu ciddi şekilde etkiliyor... Siz sadece akışına bırakıyorsunuz," diyen Bushby, 2026 Eylül-Ekim aylarında eve dönmeyi beklediğini sözlerine ekledi.
MOTORLU TAŞIT KULLANMIYOR
Bushy'nin yolculuğunun Goliath Seferi etabını motorlu taşıt kullanmadan gerçekleştiriyor. 2006 yılında Bering Boğazı'nı Alaska'dan Rusya'ya yürüyerek geçen Bushby, 2024 yılında da Hazar Denizi'ni yüzerek geçti.
SOSYAL MEDYAYA UYUM SAĞLADI
Karl Bushby, değişen ve gelişen sosyal medya ortamının yolculuğunu etkilediğinden bahsetti.
"Eskiden sosyal medya falan yoktu. Bu yüzden her şeyin fotoğrafını çekip filme almanın bir anlamı yoktu... Tamamen farklı bir oyundu," diyen Bushby, bu yıla kadar TikTok'a karşı çıktığını da ekledi. Sosyal medyada yer almaya her ne kadar zor alışsa da artık sosyal medyanın gücünü kabullendiğini belirtti.