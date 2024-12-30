Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı

Uzmanlar, erkeklerin her sigara içtiklerinde yaşamlarından ortalama 17 dakika, kadınların ise 22 dakika kaybettiğini belirtiyor. Daha önce yapılan araştırmalar, her bir sigaranın ömürden 11 dakika çaldığını göstermişti ancak İngiliz bilim insanlarının yaptığı son çalışma, bu sürenin arttığını kanıtladı.