Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı

Sigara içmenin akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve solunum problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı uzun zamandır biliniyor. Londra'da yapılan son araştırmada, her bir sigaranın insan hayatından kaç dakika çaldığı tespit edildi. İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.

Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 1

Uzmanlar, erkeklerin her sigara içtiklerinde yaşamlarından ortalama 17 dakika, kadınların ise 22 dakika kaybettiğini belirtiyor. Daha önce yapılan araştırmalar, her bir sigaranın ömürden 11 dakika çaldığını göstermişti ancak İngiliz bilim insanlarının yaptığı son çalışma, bu sürenin arttığını kanıtladı.

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Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 2

Londra Üniversitesi liderliğinde yürütülen araştırmada, sigaranın zararlarının birikimli olduğu ve kişinin sigarayı ne kadar erken bırakırsa, o kadar uzun yaşayacağı vurgulandı.

Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 3

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı tarafından yapılan analiz, günde on sigara içen bir tiryakinin 1 Ocak’ta sigarayı bırakması durumunda, 8 Ocak’a kadar hayatından 1 günü kurtaracağını gösterdi.

Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 4

Araştırmalar, sigara içmeye devam eden bir kişinin, Şubat ayında bir hafta, Ağustos’a kadar ise yaklaşık bir ay daha uzun yaşayabileceğini ortaya koydu.

Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 5

Çalışmalar, sigara içmenin genellikle sağlıklı orta yılları tükettiğini, bu yüzden sigara içenlerin yaşamlarının son dönemlerinin kronik hastalıklar ve sakatlıklarla geçtiğini kanıtlıyor. Uzmanlar, 60 yaşında sigara içen bir kişinin sağlık durumunun, sigara içmeyen 70 yaşındaki biriyle benzer olduğunu vurguladı.

Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı - 6

Araştırma Grubu’ndan Dr. Sarah Jackson, ''Sigarayı ne kadar erken bırakırsanız, sağlığınız o kadar çabuk düzelir'' ifadelerini kullandı.

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