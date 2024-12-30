Bir sigara ömürden kaç dakika çalıyor? Çarpıcı araştırma yayımlandı
Sigara içmenin akciğer kanseri, kalp hastalıkları ve solunum problemleri gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açtığı uzun zamandır biliniyor. Londra'da yapılan son araştırmada, her bir sigaranın insan hayatından kaç dakika çaldığı tespit edildi. İngiliz bilim insanlarının yürüttüğü araştırmada, dikkat çekici bulgulara ulaşıldı.
Uzmanlar, erkeklerin her sigara içtiklerinde yaşamlarından ortalama 17 dakika, kadınların ise 22 dakika kaybettiğini belirtiyor. Daha önce yapılan araştırmalar, her bir sigaranın ömürden 11 dakika çaldığını göstermişti ancak İngiliz bilim insanlarının yaptığı son çalışma, bu sürenin arttığını kanıtladı.