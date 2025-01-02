Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı
Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Dizide ''Pala'' karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, son haliyle şaşırttı.
İstanbul'un yeraltı suç dünyasında geçen ve derin devlet, mafya, iktidar mücadelesini konu alan Kurtlar Vadisi dizisinde, 10 sezon boyunca birçok oyuncu kamera karşısına geçti. Bunlardan biri de ''Pala'' karakteriyle akıllarda yer edinen Yüksel Arıcı'ydı.