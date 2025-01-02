Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Oktay Kaynarca ve Özgü Namal gibi güçlü isimlerin yer aldığı Kurtlar Vadisi dizisi, bir dönemin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyordu. Dizide ''Pala'' karakterine hayat veren Yüksel Arıcı, son haliyle şaşırttı.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı - 1

İstanbul'un yeraltı suç dünyasında geçen ve derin devlet, mafya, iktidar mücadelesini konu alan Kurtlar Vadisi dizisinde, 10 sezon boyunca birçok oyuncu kamera karşısına geçti. Bunlardan biri de ''Pala'' karakteriyle akıllarda yer edinen Yüksel Arıcı'ydı.

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Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı - 2

En son 2017 yılında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Yüksel Arıcı, bir süredir televizyon ekranlarında görünmüyor.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı - 3

Sosyal medyayı epey aktif kullanan Yüksel Arıcı, zaman zaman hayatına dair paylaşımlar yapıyor. Instagram'da 40 bine yakın takipçisi bulunan Arıcı, yıllar içerisindeki değişimiyle de dikkat çekiyor.

Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı - 4

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

1963 yılında Adana'da dünyaya gelen Yüksel Arıcı, eğitimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1981'de Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine adım attı. 1987'de ise Karınca Katarı adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. 1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul'daki özel tiyatrolarda sahne alarak tiyatro oyunculuğuna devam etti. 1990 ve 1991 yıllarından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak rol aldı.

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