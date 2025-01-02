Kurtlar Vadisi'nin Pala'sı son haliyle şaşırttı

YÜKSEL ARICI KİMDİR?

1963 yılında Adana'da dünyaya gelen Yüksel Arıcı, eğitimini Adana Erkek Lisesi'nde tamamladı. 1981'de Adana Şehir Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine adım attı. 1987'de ise Karınca Katarı adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. 1991 yılına kadar Adana, Ankara ve İstanbul'daki özel tiyatrolarda sahne alarak tiyatro oyunculuğuna devam etti. 1990 ve 1991 yıllarından itibaren televizyon dizileri ve sinema filmlerinde aktif olarak rol aldı.