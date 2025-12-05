Bir yarışmayla hayatı değişti. Yeşilçam efsanesi 71 yaşında
05.12.2025 12:16
NTV - Haber Merkezi
Bir döneme damga vuran Yeşilçam yıldızı Gülşen Bubikoğlu, bugün 71 yaşına bastı. Bubikoğlu'nun kariyeri ve özel hayatına dair bilinmeyenler...
1970'li ve 1980'li yıllara damga vuran, oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettiren Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık'ta 71 yaşına bastı. İşte doğum gününde yıllar önce setleri bırakan Bubikoğlu'nun portresi…
HAYATINI DEĞİŞTİREN YARIŞMA
1954'te dünyaya gelen Gülşen Bubikoğlu, lise öğrenimini tamamladıktan sonra kariyer yolculuğuna modellik yaparak başladı.
1973 Ses dergisinin açtığı Sinemanın Güzeli yarışmasında Necla Nazır'ın ardından ikinci olan Gülşen Bubikoğlu, "Bu haksızlık" diyerek salonu terk etti.
İKİNCİLİĞİN SEBEBİNİ TÜRKER İNANOĞLU ANLATTI
Yarışmanın jüri üyelerinden Türker İnanoğlu, birkaç gün sonra aradığı Gülşen Bubikoğlu ile çalışmak istediğini söyledi.
Hatta Türker İnanoğlu, Bubikoğlu'nun ikinci olmasının sebebini seneler sonra "O dönem büyük yapım şirketleri olarak dereceye girenleri aramızda paylaşıyorduk. Yarışmada ikinci olanla biz sözleşme imzalayacaktık bu sebeple Necla'yı birinci yaptık" sözleriyle açıkladı.
"BİTİRİMLER SOSYETEDE" İLE SİNEMAYA ADIM ATTI
Tüm bunların ardından sinema dünyasına adım atan Gülşen Bubikoğlu, 1973 yılında çekilen "Bitirimler Sosyetede" filminde ilk kez kamera karşısına geçti. Ünlü isim, ikinci filminde Kadir İnanır ile "Yaban" filminde başrolleri paylaştı.
Gülşen Bubikoğlu, 1974 yılında ise yapımcı Türker İnanoğlu ile dünyaevine girdi.
BİRÇOK FİLMDE ROL ALDI
Evlendikten sonra da birçok projede rol alan Gülşen Bubikoğlu'nun en beğenilen filmlerinden biri Tarık Akan ile başrolleri paylaştığı "Ah Nerede" oldu.
İkili daha sonra "Bizim Kız", "Yaz Bekarı", "Evcilik Oyunu" gibi yapımlarda da birlikte rol aldı.
Gülşen Bubikoğlu ile Türker İnanoğlu'nun 1977 yılında Zeynep adında bir kızları oldu. Anne olduktan sonra sinemaya kısa bir ara veren Bubikoğlu, "Gırgıriye" ile geri döndü.
Ardından birçok filmde rol alan ünlü isim, Cüneyt Arkın'la da "Vahşi Gelin", "Üç Kağıtçılar" gibi filmlerde de boy gösterdi.
"ALEV ALEV" FİLMİNDEKİ ANISINI BU SÖZLERLE ANLATTI
Yeşilçam yıldızının en dikkat çeken filmlerinden biri de hem Cüneyt Arkın hem Tarık Akan ile başrolleri paylaştığı 1984 yapımı "Alev Alev" filmi oldu.
Bubikoğlu, bir kısmı Bodrum'da çekilen film setinden bir anısını "Bodrum'da çekimlerimi yaptık, İstanbul'a döndük çalışmalar devam edecekti ama Bodrum'daki deniz sahnelerinde eksiklikler olduğunu gördük. Kalan sahnelerin İstanbul'da çekilmesine karar verildi ve biz aralık ayında denize girmek zorunda kaldık" sözleriyle anlattı.
1998 YILINDAN BU YANA GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM SÜRÜYOR
1970'li ve 1980'li yıllara damga vuran Gülşen Bubikoğlu, son olarak "Zirvedekiler" ve "Affet Bizi Hocam" adlı dizilerde rol aldı.
1998 yılından bu yana herhangi bir projede rol almayan ve röportaj vermeyen Gülşen Bubikoğlu, uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.
"EKRANLARA DÖNMEYECEĞİM"
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Bubikoğlu, ekranlara döneceği iddialarıyla zaman zaman gündeme gelse de birkaç yıl önce bu söylentilere nokta koydu.
Vaktini torunu ile geçirdiğini belirten ünlü oyuncu, "Dizilerden ise sağ olsun teklifler gelmeye devam ediyor. Ama bazı şeyler geçmişte kaldı. O çalışma temposunu asla kaldıramam. Ekrana dönmeyi düşünmüyorum" dedi.
EŞİNE BÖYLE VEDA ETTİ
Yıllar sonra 2024'te eşi Türker İnanoğlu'nun cenaze töreninde görüntülenen Gülşen Bubikoğlu, eşine "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani herkesin harcı değil" sözleriyle veda etti.
RESİMLERİNİ SIK SIK PAYLAŞIYOR
Yıllara meydan okuyan güzelliği ile adından sıkça söz ettiren Yeşilçam efsanesi, resim yapmayı da çok seviyor.
Bugün 71'inci yaşını kutlayan Gülşen Bubikoğlu, kendi yaptığı resimleri sosyal medya hesabından da sık sık paylaşıyor.