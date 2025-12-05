Bir yarışmayla hayatı değişti. Yeşilçam efsanesi 71 yaşında

Evlendikten sonra da birçok projede rol alan Gülşen Bubikoğlu'nun en beğenilen filmlerinden biri Tarık Akan ile başrolleri paylaştığı "Ah Nerede" oldu.

İkili daha sonra "Bizim Kız", "Yaz Bekarı", "Evcilik Oyunu" gibi yapımlarda da birlikte rol aldı.