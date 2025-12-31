Bir yılı kapatırken: Maskeler, aynalar ve biz

Yılın bu zamanlarında sıkça “yeni hedefler” konuşulur. Yapılacaklar listeleri hazırlanır, başlanamamış işler için acele edilir. Ama çoğu zaman atlanan çok önemli bir şey vardır: Geçen yıl bize ne yaptı, biz geçen yıl kendimize ne yaptık?

Bir terapist olarak şunu net bir şekilde söyleyebilirim: Geleceği sağlıklı kurmanın yolu, geçmişi yok saymaktan değil; onu anlamlandırmaktan geçer. Geçmişi tamamen kapatmak zorunda değiliz. Bazen onu bir yük gibi sırtımızdan atmak yerine, bir ayna gibi karşımıza alıp bakmak gerekir.

Çünkü her yıl, aslında sadece yaşadıklarımızı değil; zorlandığımız anlarda hangi maskeleri taktığımızı da anlatır. Güçlü görünme maskesi, idare etme maskesi, her şeyi kontrol etme ya da tam tersine hiçbir şey hissetmeme maskesi… Çoğu zaman bu maskeleri bilinçli olarak seçmeyiz. Onlar, ruhumuzun kendini korumak için geliştirdiği savunmalardır. Ama uzun süre takılı kaldıklarında, bizi biz olmaktan da uzaklaştırabilirler.