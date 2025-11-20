Bir yudum kahve içince yoğun bakıma kaldırılmıştı: Evlerde de risk var

Bulaşık deterjanlarının içeriklerinin genel olarak güvenli kabul edildiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Tor, ‘’Çoğu uluslararası standartlarla uyumlu yüzey aktif maddeler, enzimler ve çözünür tuzlardan oluşur. Ancak fosfatlar, bazı güçlü koroziv maddeler ve yoğun parfümler hassas bireylerde irritasyona neden olabilir. Bu nedenle sağlık açısından daha güvenli bir seçenek olarak fosfatsız, düşük parfümlü ve çevre dostu sertifikalı deterjanlar tercih edilebilir. Ayrıca bu tür ürünleri çocukların ve demans hastalarının ulaşamayacağı, etiketsiz şişelere koymadan ve orijinal ambalajında saklamak güvenliği artırır'' şeklinde konuştu.