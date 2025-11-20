Bir yudum kahve içince yoğun bakıma kaldırılmıştı: Evlerde de risk var
26 yaşındaki Ayben Özçilingir Turtura, İstanbul Beyoğlu'nda bir kafede içtiği deterjanlı Türk kahvesi nedeniyle zehirlendi. Bu trajik olay, mutfaklarda kullanılan temizlik ürünlerinin güvenilirliğine dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi.
Ayben Özçilingir Turtura, 17 Kasım Pazartesi günü sipariş ettiği Türk kahvesinden ilk yudumunu alır almaz fenalaştı. Nefes darlığı ve vücut uyuşması şikayetleriyle hastaneye kaldırılan genç kadın, yoğun bakıma alındı. Yapılan incelemeler sonucunda, Turtura'nın içtiği Türk kahvesinin endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı tespit edidi.
Uzman Dr. Yavuz Burak Tor, yalnızca endüstriyel temizlik maddelerinin değil, evdeki temizlik ürünlerinin de yanlış ve aşırı şekilde kullanılması durumunda cilt tahrişi ve solunum yolu irritasyonu gibi sorunlara yol açabileceğini belirtti.
Tor, ‘’Ev tipi temizlik ürünlerinin normal kullanımında kanıtlanmış bir kanser riski yok. Ancak uzun süre ve yoğun maruziyetle bazı endüstriyel kimyasallar, belirli kanser türlerinin risk artışına yol açabilir. Bu sebeple günlük yaşamda ev içi kullanım için üretilmiş onaylı ürünleri tercih etmek önemlidir'' dedi.
Bulaşık makinelerinden çıkarılan mutfak gereçlerinin de tam anlamıyla güvenilir olmadığını belirten uzman isim, deterjan kalıntısı riskine karşın şunları söyledi:
‘’Deterjanlar yağlı yüzeylerle temas ettiğinde daha kolay durulanır. Eğer tamamen yağsız ve kirden arınmış bir yüzeyde kullanılırsa, deterjanın kalıntı bırakma ihtimali artabilir. Makineyi normal kirli bulaşıklarla ve uygun dolulukta çalıştırmak, deterjanın daha iyi durulanmasını sağlar. Kullanılan ürünün kalitesi ve makinenin bakımı da deterjan kalıntısı kalmaması için önemlidir. Kalitesiz veya aşırı miktarda deterjan kullanımı, özellikle bardaklarda ve plastik öğelerde az miktarda kalıntı bırakabilir.''
Bulaşık deterjanlarının içeriklerinin genel olarak güvenli kabul edildiğini ifade eden İç Hastalıkları Uzmanı Tor, ‘’Çoğu uluslararası standartlarla uyumlu yüzey aktif maddeler, enzimler ve çözünür tuzlardan oluşur. Ancak fosfatlar, bazı güçlü koroziv maddeler ve yoğun parfümler hassas bireylerde irritasyona neden olabilir. Bu nedenle sağlık açısından daha güvenli bir seçenek olarak fosfatsız, düşük parfümlü ve çevre dostu sertifikalı deterjanlar tercih edilebilir. Ayrıca bu tür ürünleri çocukların ve demans hastalarının ulaşamayacağı, etiketsiz şişelere koymadan ve orijinal ambalajında saklamak güvenliği artırır'' şeklinde konuştu.
Tor, sadece bulaşık deterjanlarının değil, mutfakta kullanılan yağ çözücüler ve dezenfektanların da yanlış kullanıldığında kalıntı bırakabildiğini, bu ürünlerle temas eden yüzeylerin mutlaka temiz suyla silinmesi gerektiğini belirtti.
Uzman isim, ‘’Sprey formdaki ürünlerde soluma yoluyla maruziyet arttığı için havalandırmayı ihmal etmemek gerekir'' uyarısında da bulundu.