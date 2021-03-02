Bir Zamanlar Çukurova’nın Saniye’si Selin Yeninci corona virüse yakalandı

DWAYNE JOHNSON

“The Rock” lakaplı ünlü oyuncu Dwayne Johnson, kendisinin ve ailesinin corona virüse yakalandığını ancak kendi ifadesiyle ‘virüsü def ettiklerini’ söyledi. 2020’nin en çok kazanan 48 yaşındaki aktörü Johnson, Instagram’dan yaptığı paylaşımda, 35 yaşındaki şarkıcı eşi Lauren Hashian, dört yaşındaki kızları Jasmine ve iki yaşındaki Tiana ile birlikte son üç hafta boyunca Covid-19 hastalığıyla mücadele ettiklerini ve artık daha iyi olduklarını belirtti. Test yaptırdıktan sonra sonucu beklerken endişelendiğini söyleyen Johnson, “Benim bir numaralı önceliğim her zaman ailemi korumak. Çocuklarımı, sevdiklerimi korumak. Çıkacaksa sadece benimkinin pozitif çıkmasını umdum ama değildi. Tüm ailemde çıktı” ifadesini kullandı.

Küçük kızlarının çoğunlukla birkaç gün öksürük şikayetinin olduğunu söyleyen Johnson, kendisiyle eşinin “sert bir gidişat” yaşadığını söyledi.

İyileşme sürecinin zor olduğunu anlatan ünlü aktör, hayranlarına maske takma çağrısı yaptı.