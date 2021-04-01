Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler)

Sarsıcı hikayesi ve büyük prodüksiyonuyla dikkat çeken Bir Zamanlar Kıbrıs'ın bu akşam başlıyor. KKTC Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dizinin ilk bölüm izlemesi gerçekleştirilecek. İşte ayrıntılar ve ilk bölümden yansıyan fotoğraflar...

01.04.2021 - 11:29

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 1

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. ürkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile dizi oyuncularının katılımıyla, pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı KKTC Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dizinin ilk bölüm izlemesi gerçekleştirilecek.

BİR ZAMANLAR KIBRIS'TAN İKİNCİ TANITIM

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 2
Başrollerini Ahmet Kural, Serkan Çayoğlu, Pelin Karahan, Tayanç Ayaydın, Gülper Özdemir ve Devrim Saltoğlu’nun başrollerini paylaştığı Bir Zamanlar Kıbrıs'ın ön hazırlık süreci altı ay sürdü.


Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 3
Çekimleri KKTC’de gerçekleşen, Kıbrıs Türklerinin varoluş ve özgürlük mücadelesini konu alan dizi tarihi gerçekler çerçevesinde ekrana yansıyacak. Yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri çeken dizide, 1963’te tarihe Kanlı Noel Gecesi olarak geçen saldırı tüm gerçekliğiyle ilk bölümde ekrana gelecek.


Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 4
HİKAYE

1963 yılında adanın pastoral coğrafyasında neşeli hayatlarını süren sakız tüccarı Dereli ailesi, Kanlı Noel olarak bilinen olayların başlaması ile diğer Türk aileler gibi saldırıya uğrar. Birbirlerinden ayrı düşen aile fertleri kasabalarından sürülüp zorunlu bir göçe başlarken ailenin başındaki Kemal Dereli kendi ailesiyle birlikte göç yolundaki binlerce Türk’ün lideri haline gelir.
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 5

Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.

İşte dizinin ilk bölümünden diğer kareler...

Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 6
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 7
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 8
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 9
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 10
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 11
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 12
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 13
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 14
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 15
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 16
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 17
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 18
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 19
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 20
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 21
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 22
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 23
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 24
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 25
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 26
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 27
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 28
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 29
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 30
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler) - 31

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