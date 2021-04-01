Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam başlıyor (İlk bölümden kareler)

01.04.2021 - 11:29
Bir Zamanlar Kıbrıs bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. ürkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile dizi oyuncularının katılımıyla, pandemi önlemlerinin en üst düzeyde alındığı KKTC Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda dizinin ilk bölüm izlemesi gerçekleştirilecek.
Kıbrıs’ta yaşam mücadelesi sürerken Türkiye’den adaya gizli görevle yollanan Ankaralı ise Lefkoşa’da olayların seyrini değiştirir. Adada gizli kahramana dönüşen Ankaralı ve ayrı düştüğü nişanlısının hasretle ve yaşam mücadelesi ile harmanlanan aşkı da Dereli ailesinin hikayesi ile iç içe geçer. Gerçek olaylardan yola çıkılan hikâyede Rauf Denktaş-Dr. Küçük ve aileleri, Makaryos ve diğer Rum liderler ile yaseminler adası Kıbrıs başroldedir.
İşte dizinin ilk bölümünden diğer kareler...