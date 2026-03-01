Bir zanaat daha tarihe karışıyor. Mühendislik içeren işte çırak yetişmiyor

İzmir, Akhisar ve Büyükada'daki son atölyeler kapanma riski taşıyor. Bunun temel nedeni çırak yetişmemesi olarak gösteriliyor. Ustalar bu zanaatın sadece araba üretmek olmadığını vurguluyor. Ahşabın, demirin ve derinin binlerce yıllık uyumunun yaşatıldığı belirtiliyor.

Ustalar bu durumun yalnızca gezi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini doğada iki atın koşarken çıkardığı nal seslerinin dinlendirici bir etkisi bulunduğuna dikkat çekiyor. Nal seslerinin insanı stresten uzaklaştırarak eşsiz bir ruhsal rahatlama sağlayarak terapi etkisi olduğuna dikkat çekildi.