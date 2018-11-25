NTV

Birand Tunca terhis oldu (Ünlü isimlerin bedelli askerlik detayları fotoğrafları)

Bedelli askerlik için başvuran yüzbinlerce kişi arasında ünlüler de vardı. O ünlülerden biri de Erkenci Kuş dizisinde oynadığı Emre Divit karakteriyle tanınan oyuncu Birand Tunca idi. İşte terhis olan Tunca'nın ve diğer ünlü isimlerin bedelli fotoğrafları...

  • 1

    Erkenci Kuş dizisinde oynadığı Emre Divit karakteriyle tanınan oyuncu Birand Tunca, Ankara Mamak'ta yaptığı üç haftalık bedelli askerliğini tamamladı. Tunca'nın askerlik arkadaşlarıyla çektirdiği fotoğraflar ortaya çıktı.

  • 2

    Tunca dizinin sona ermesinden hemen sonra Mamak'taki MEBS Okul ve Eğitim Komutanlığı'nda askerliğine başlamıştı.

  • 3

    Şarkıcı Manuş Baba, askere gittiğinde paylaştığı fotoğrafın sosyal medyada gündem olmasıyla ilgili, "Beni o halde görenler önce şaşırdı, sonra dalga geçtiler. Açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır o halimi görmemiştim, hasret kalmışım" dedi.

  • 4

    Tanındığı günden bu yana saç ve sakallarıyla bütünleşen Manuş Baba asker traşından sonra sosyal medyada gündem olmuştu.

  • 5

    Jessica May, İzmir’de bedelli askerlik yapan fotoğrafçı eşi Hüseyin Kara’nın yemin törenine katıldı. Vatani görevinin son gününde ünlü fotoğrafçıyı yalnız bırakmayan oyuncu, duygusal anlar yaşadı. 

  • 6

    Elimi Bırakma dizisinin Cenk'i Alp Navruz, vatani görevini tamamladı.

  • 7

    29 yaşındaki oyuncu Elimi Bırakma dizisinin çekimleri için İstanbul'a gelecek.

  • 8

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Aydın Yılmaz -Ankara Mamak

  • 9

    Galatasaray'ın daha önce prensip anlaşmasına vardığı ve önceki gün sağlık kontrolünden geçen Fenerbahçeli eski sağ bek Şener Özbayraklı da askere gidenler kervanına katıldı.
  • 10

    Şener Özbayraklı'yı sakalsız görenler tanımakta zorlandı.
  • 11

    Çukur'un Yamaç'ı Aras Bulut İynemli Kütahya'daki birliğine teslim oldu.
  • 12

    İynemli'nin askerlik fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
  • 13

    Hercai'nin yıldızı Akın Akınözü ise bedelli askerliğini tamamladı.
  • 14

    Ünlü oyuncu sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Askerden döndüğümde beni 2 milyonu aşmış daha da büyük bir aileyle karşıladığınız için sizlere çok teşekkür ederim" dedi.
  • 15

    Akınözü, askerliğini yapmak üzere birliğine teslim olduğunda oyuncuya annesi Özlem Akınözü eşlik etmişti.
  • 16

    Ulaş Tuna Astepe
  • 17

    Ulaş Tuna Astepe
  • 18

    Alperen Duymaz

    Çukur dizisindeki Komiser Emrah karakteriyle dikkatleri üzerine çeken ve son olarak Çarpışma'nın Kerem'i olarak rol alan Alperen Duymaz birliğine teslim oldu. 

  • 19

    Maltepe'deki birliğine giden 26 yaşındaki ünlü oyuncuya menajeri Cem Tatlıtuğ eşlik etti.‬
  • 20

    Bedelli askerlikten yararlanan Bu Havada Gidilmez ve Eteği Belinde gibi birçok şarkısıyla geniş bir kitleye erişen Manuş Baba, tezkeresini aldı. Arkadaşlarına 'Bu Havada Gidilmez' şarkısını söyleyerek veda eden Manuş Baba'nın o görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı.
  • 21

    İstanbullu Gelin'in Osman'ı Güven Murat Akpınar, bedelli askerlik yapan ünlüler arasına katıldı.
  • 22

    Fenomen dizide Osman karakterine hayat veren Güven Murat Akpınar'ın ilk askerlik fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Akpınar'ın değişimi dikkat çekti.
  • 23

    Tolga Sarıtaş ile Görkem Sevindik / Amasya
  • 24

    Futbolcular Gökhan Töre, Şener Özbayraklı ve İsmail Köybaşı / Ankara
  • 25

    Necip Uysal / İstanbul Küçükçekmece
  • 26

    Harun Tekin / Sakarya
  • 27

    Oyuncu Burak Deniz / Terkirdağ
  • 28

    Futbolcu Mustafa Pektemek / Samsun
  • 29

    Alper Potuk / Burdur

    Tolgay Arslan

    Serdar Aziz / Ankara Mamak
  • 30

    İdo Tatlıses bedelli askerliğini, ekim ayında Tekirdağ'da yapacak.

    Herkesin bedelli yaptığını ifade eden İdo Tatlıses, "Böyle bir hak varsa ben de yararlanmalıyım. Bedelli hakkımı kullanmamak aptallık olur" demişti.
  • 31

    Serdar Aziz / Ankara Mamak
  • 32

    Hürriyet'te yer alan habere göre; Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman 2019 Haziran'da bedelli askerlik görevini yapacak.
  • 33

    Tolgay Arslan


  • 34

    Şarkıcı Edis 2019 Aralık ayında birliğine teslim olacak. Edis, görevini İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı’nda tamamlayacak.
  • 35

    Hakan Sabancı 21 günlük askerlik görevini ekim ayında Kütahya Hava Er Eğitim Tugayı’nda yerine getirmişti.
  • 36

    Oyuncu Pelin Akil ile evli olan oyuncu Anıl Altan ise askerlik görevini eylül ayında Bolu’da yapmıştı.
  • 37

    Oyuncu ve manken Barış Murat Yağcı bedelli askerlik görevini Manisa’da yerine getirdi.
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin