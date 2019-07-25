Birbirine benzetilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ABD Başkanı Donald Trump hakkında sosyal medya paylaşımları
ABD Başkanı Donald Trump’ın dün, “İngiltere’nin başbakanı olacak çok iyi bir adama sahibiz, Boris Johnson. Ona İngiliz Trump diyorlar” açıklamasından sonra Johnson, başbakanlık görevini devraldı. İki liderin benzerliğini tiye alan fotoğrafları sosyal medyada gündem oldu.
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün görevi devraldı ve kabinesini açıkladı.
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Johnson'ın göreve başlamasıyla birlikte sosyal medya kullanıcıları, ABD Başkanı Donald Trump ile benzerliklerini gözler önüne seren paylaşımlar yapmaya başladı.
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Sağ partiden aday olarak seçimleri kazanan Johnson ile Cumhuriyetçi Parti'den başkanlık yarışına giren Trump'ın politik görüşlerinin yanı sıra görünümleri ve toplum önündeki hareketleri de benzetildi.
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İşte Johnson ve Trump'ın benzerliğini tiye alan paylaşımlardan bazıları...