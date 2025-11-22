Biri Van'da diğeri Konya'da: "Şeytan Köprüsü" hikayesiyle dikkat çekiyor
22.11.2025 10:31
Son Güncelleme: 23.11.2025 11:18
İHA
Konya'nın Selçuk ilçesinde iki yamacı birbirine bağlayan köprü Bizans dönemi izlerini taşıyor.
SU TAŞIMAK AMACIYLA TASARLANMIŞ
Su kemeri olarak tasarlanan köprü iki yamacı birbirine bağlaması, dar ve tehlikeli yapısıyla artık kullanılmıyor. Bizans döneminde de kullanılabilir su kaynaklarının az olduğu bölgede, içilebilir suyu Sillle bölgesine getirmek için tasarlanmıştır.
TÜRKİYE'DE SADECE İKİ TANE VAR
Aslında su kemeri olan yapı görünümünden dolayı köprü adını almıştır. Türkiye'de yalnızca iki tane Şeytan Köprüsü bulunuyor. Biri Van'da diğeri ise Konya'da yer alıyor.
ŞEYTAN İSMİNİN RİVAYETİ
Anlatılan rivayete göre dönemin sultanı su kemerini yapması için mimara kısa bir süre verir. Mimar, su kemerini yapmaya başlar ancak bitiremeyeceğini anlayınca kendi kendine, ‘bu köprüyü bir şeytan bile yapamaz' diyor. Kendisine görünen şeytanın yardım teklifini kabul eden mimar yapıyı tamamlar. Şeytanın yardımıyla tamamlandığı için bu isimle anıldığı rivayet edilir.