Biri Van'da diğeri Konya'da: "Şeytan Köprüsü" hikayesiyle dikkat çekiyor

Anlatılan rivayete göre dönemin sultanı su kemerini yapması için mimara kısa bir süre verir. Mimar, su kemerini yapmaya başlar ancak bitiremeyeceğini anlayınca kendi kendine, ‘bu köprüyü bir şeytan bile yapamaz' diyor. Kendisine görünen şeytanın yardım teklifini kabul eden mimar yapıyı tamamlar. Şeytanın yardımıyla tamamlandığı için bu isimle anıldığı rivayet edilir.