Biricik Suden ve Mazhar Alanson'un akşam yemeği tarladan (Köy hayatını tercih edenler)

1 Biricik Suden önceki gün Kilyos’taki Bostan Baba’ya gitti. Eline kazma kürek aldı toprak kazdı. Sonra traktöre binip gübreleri havalandırdı, ekim yaptı.

2 Organik tarımı ve doğayı çok sevdiğini söyleyen Biricik Suden, “Aslında çocukluğum böyle geçti. Gençlik yıllarımda kulüplere takıldım. Şimdi özüme döndüm. Eşim Mazhar da alıştı, bu halimi çok seviyor” dedi. Suden dün topladığı soğan, pırasa, roka ve turp ile Mazhar Alanson’a akşam yemeği hazırladı.

3 İnci Türkay ile Atilla Saral Oyuncu İnci Türkay, 10 yıldır eski manken ve oyuncu Atilla Saral ile birliktelik yaşıyor.



Türkay'ın Londra'da okuyan oğlu Ali de tatil için Türkiye'ye geldi. Anne-oğul soluğu Atilla Saral'ın yaşadığı Kazdağı Yeşilyurt Köyü'nde aldı.

4 Sihirli Annem ile yıldızı parlayan İnci Türkay, geçtiğimiz sezonlarda Rengarenk dizisiyle ekranlarda boy gösterdi.

5 Atilla Saral ise son olarak Şevkat Yerimdar'da rol aldı.

6 Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ile modacı eşi Nihan Buruk, bir süre önce İzmir-Urla'ya bağlı Barbaros köyünde 2 bin 800 metrekarelik arsa aldı. Değerinin 400 bin lira olduğu öğrenilen arsaya ev yaptırmayı planlayan Buruk çifti, bir yandan da köyün kalkınması için uğraş veriyor.

7 Hürriyet'in haberine göre; Nihan Buruk'un son olarak belediyenin açtığı resim atölyesinde sergilenen tabloların tamamını satın aldığı, çiftin sempatik tavırları ve verdikleri desteklerle şimdiden köy halkının büyük sempatisini kazandığı öğrenildi.

8 Burak Hakkı Gurbet Kadını dizisiyle yıldızı parlayan ve son olarak İkizler: Memo Can dizisinde seyirci karşısına çıkan Burak Hakkı, hayatta asıl patronun tabiat olduğunu söyledi.



Hakkı, “Ne kadar uğraşırsan uğraş, varacağın nokta toprakta bir parça olmak… O yüzden pişman olmayacağınız, keyif aldığınız şeyler yapmanız gerekiyor” dedi.







9 Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü’nde aldığı arsada çiftlik hayatı yaşayan Hakkıi 22 dönüm toprak üzerinde başta ceviz olmak üzere çok sayıda sebze-meyve yetiştiriyor. İstanbul’dan kopmasa da yılın büyük bir bölümünü burada geçiriyor.

10 3 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda vereceği konserle İstanbullularla buluşmaya hazırlanan Erol Evgin, yoğun konser programı öncesi köy hayatı yaşıyor.





11 ŞEHRİN İÇİNDE DOĞAL YAŞAM Şehrin içinde doğal yaşamı tercih eden sanatçı, uzun yıllardır tükettikleri sebze, meyve ve bakliyatları bahçesinde kendi yetiştiriyor. Evgin; “Bahçe ile ilgilenmek beni dinlendiriyor. Hem de bu sayede organik besleniyoruz” dedi.

12 Bir döneme damga vuran Hepsi grubunun solistlerinden Eren Bakıcı , müziği bırakıp köy hayatı yaşamayı tercih etti.

13 Eren Bakıcı, müziği bıraktıktan sonra Bursa’da köy hayatı yaşamaya başladığını ve seramik işine merak sardığını söyledi.

14 Muğla’nın Köyceğiz İlçesi’ne yerleşen ve köyde bir film platosu kuran Yılmaz Erdoğan da organik yaşamı tercih edenlerden

15 Yılmaz Erdoğan çiftliğinde bizzat yetiştirdiği doğal ürünlerle besleniyor. Ünlü oyuncu-yönetmen domatesten buğdaya, elmadan kabağa kadar birçok ürün yetiştiriyor. Ekmeğini bile kendi yapan Erdoğan Köyceğiz’den İstanbul’a geldiğinde de çiftliğinde yetiştirdiği ürünleri tüketiyor.

16 Mesut Özil’le yaşadığı aşkla dünya basınında da gündeme gelen Amine Gülşe, İzmir’in Ayaskent Köyü’nde salça yapıp, patlıcan toplamasıyla ilgili konuşmasında köy hayatı hakkında konuşmuştu: "Köy hayatı bana inanılmaz huzur veriyor. Her şey çok doğal. İnsanları içten ve samimi... Doğayla adeta bütünleşiyorsun ve ben bunun fikrine bile bayılıyorum. Havası bile gerçekten çok farklı... Köye gidince ruhsal olarak dinleniyorum."

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Uzun süredir Bodrum’da yaşayan ve bir dönem Küçükbük’te muhtar azası seçilen Özlem Tekin , Muğla’nın Milas ilçesindeki bir köye taşındı.

18 Teknolojiden uzak duran Özlem Tekin'in beş köpeği, bir at ve eşeğim var.

19 Özgü Namal ve Serdar Oral, Muğla Köyceğiz’de doğayla iç içe bir yaşam kurdu. Bu beraberlikten Nefes ve Elem Su adlarında iki de çocuğu olan çift, orman içindeki çiftlik evinde yaşıyor.