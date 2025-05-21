Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat

Gazeteci Judith Fein, birinin güvenilir olup olmadığını anlamanın bazı basit yolları olduğunu öne sürdü. Dr. Sanam Hafeez de kendi güven kriterlerini sıraladı.

Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat - 1

Güvenilir kişilerin anlatılanları dikkatlice dinlediklerini söyleyen Fein, bu kişilerin sık sık jest ve mimiklere başvurduklarının da altını çizdi. Bir diğer güven uyandıran davranışın ise rahatsız edici olmayan göz teması olduğu belirtildi.

Ünlü gazeteci, güvenilir kişilerin karşılarındaki insana sık sık sorular sorduklarını ve cevapları ilgiyle dinlediklerini de ifade etti.

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Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat - 2

Uzmanlar, güvenli ilişkilerde dikkat edilmesi gereken temel işaretlere de dikkat çekiyor. Dr. Sanam Hafeez, güvenilir kişileri tanımlayan bazı maddeler sıraladı:

Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat - 3

Verdikleri sözleri tutarlar ve küçük büyük demeden her sözlerine sadık kalırlar.

Davranışları, kişilere göre değişmez. Her zaman  tutarlıdırlar.

Zor durumlarda bile dürüst olmaya özen gösterirler. Sadece duyulmak isteneni değil, gerçeği söylerler.


Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat - 4

Bu kişiler, yanıldıklarında hatalarını kabul ederler ve savunma yapmazlar.

Kişisel yaşamlarına saygı gösterilmesini beklerler.

Manipülasyon yapmazlar. Baskıdan kaçınırlar.


Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat - 5

Parasal veya ortak sorumluluklarda adil davranırlar. 

Haksızlığa uğrayan insanları savunur ve arkasında dururlar.

İnsanları olduğu gibi kabul eder ve onları değiştirmeye çalışmazlar.

Dr. Hafeez’in bu listenin aynı zamanda, güvenilir olma yolunda atılacak adımlar için de bir rehber olabileceğini savunuyor.

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