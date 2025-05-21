Birine güvenip güvenemeyeceğinizi nasıl anlarsınız? Bu işaretlere dikkat

Güvenilir kişilerin anlatılanları dikkatlice dinlediklerini söyleyen Fein, bu kişilerin sık sık jest ve mimiklere başvurduklarının da altını çizdi. Bir diğer güven uyandıran davranışın ise rahatsız edici olmayan göz teması olduğu belirtildi.

Ünlü gazeteci, güvenilir kişilerin karşılarındaki insana sık sık sorular sorduklarını ve cevapları ilgiyle dinlediklerini de ifade etti.