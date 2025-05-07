Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor
Romantik ilginin en yaygın belirtileri arasında genellikle yoğun göz teması ve daha fazla vakit geçirme isteği yer alır. Ancak ruh sağlığı uzmanı Hannah Owens'a göre, hoşlantı kendisini her zaman bu işaretlerle ele vermeyebilir.
Gergin ruh halinin de güçlü hoşlantı sinyallerinden biri olabileceğini öne süren Owens, ''İlginin karşılıklı olup olmadığını kestirememek, bireyde stres yaratabilir. Ayrıca iyi bir izlenim yaratmaya çalışırken de kaygılı görünmek mümkündür'' ifadelerini kullandı.