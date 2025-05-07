Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor

Romantik ilginin en yaygın belirtileri arasında genellikle yoğun göz teması ve daha fazla vakit geçirme isteği yer alır. Ancak ruh sağlığı uzmanı Hannah Owens'a göre, hoşlantı kendisini her zaman bu işaretlerle ele vermeyebilir.

Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor - 1

Gergin ruh halinin de güçlü hoşlantı sinyallerinden biri olabileceğini öne süren Owens, ''İlginin karşılıklı olup olmadığını kestirememek, bireyde stres yaratabilir. Ayrıca iyi bir izlenim yaratmaya çalışırken de kaygılı görünmek mümkündür'' ifadelerini kullandı.

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Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor - 2

Klinik psikolog Sabrina Romanoff'a göre, kişinin yakınındaki bir nesneyle oynaması da gergin enerjiyi kanalize etmenin bir yolu olabilir. Ek olarak;

  • Kızarmak veya terlemek,
  • Kelime seçiminde zorlanmak,
  • Gergin gülümseme,
  • Göz teması kurmaktan kaçınma ya da yoğun göz teması,
  • Sürekli saçı ve kıyafeti düzeltmek,
  • Alışılmışın dışında fazla konuşmak veya hiç konuşmamak gibi durumlar da hoşlantı işaretlerine eklenebilir. 
Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor - 3

Dr. Romanoff, ''Karşınızdaki kişi hayatının diğer alanlarında rahat tavırlar sergilerken, sizin yanınızda kaygılı ve gergin görünüyorsa bu sizden hoşlandığını gösteriyor olabilir'' diyor. Ancak yine de her kaygılı görüntünün altında romantik ilginin yattığı söylemek doğru değil.

Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor - 4

Kişinin hayatında stres yaratan başka faktörler de bulunabilir. Toksik çalışma ortamı, ailevi problemler ve endişeye yatkın ruh hali de bireylerin kaygılı görünmesine yol açabilir.

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