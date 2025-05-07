Birinin sizden hoşlandığını nasıl anlarsınız? 8 işaret ele veriyor

Dr. Romanoff, ''Karşınızdaki kişi hayatının diğer alanlarında rahat tavırlar sergilerken, sizin yanınızda kaygılı ve gergin görünüyorsa bu sizden hoşlandığını gösteriyor olabilir'' diyor. Ancak yine de her kaygılı görüntünün altında romantik ilginin yattığı söylemek doğru değil.