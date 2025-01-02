Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?

Birinin sizden hoşlanmadığını anlamanın başka bir yolu da vücudunun veya ayaklarının sizden uzaklaşmasıdır. Bu durum, kişiyle daha fazla etkileşim kurmaktan kaçınma arzusunu gösteriyor olabilir. Tighinean, "Bilinçaltında kendilerini bir çıkışa ya da iletişim dışında kalmaya konumluyor olabilirler'' ifadelerini kullandı.