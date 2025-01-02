Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?

ABD'de yaşayan psikolog Francesca Tighinean, TikTok hesabından paylaştığı videoda ''Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?'' sorusuna yanıt verdi. Uzman isme göre, karşınızdaki kişinin sizi sevmediğini gösteren 5 belirti mevcut.

Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 1

Brinin sizden hoşlanmadığını anlamanın beş yolunu açıklayan psikolog Francesca Tighinean, yüz yüze iletişimlerde göz temasının önemini vurguladı. Uzman isme göre, eğer karşınızdaki insan sizinle göz teması kurmaktan kaçınıyorsa, aranızdaki bağlantının derinleşmesini istemiyordur.

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Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 2

Tighinean, dikkat edilmesi gereken bir diğer belirtinin ise dudak büzmek olduğunu söyledi. Ünlü psikolog "Dudakları büzmek, genellikle stres veya onaylamama gibi duyguların işaretidir'' dedi.


Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 3

Birinin sizden hoşlanmadığını anlamanın başka bir yolu da vücudunun veya ayaklarının sizden uzaklaşmasıdır. Bu durum, kişiyle daha fazla etkileşim kurmaktan kaçınma arzusunu gösteriyor olabilir. Tighinean, "Bilinçaltında kendilerini bir çıkışa ya da iletişim dışında kalmaya konumluyor olabilirler'' ifadelerini kullandı.

Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 4

Uzman isim, ''Eğer etkileşimde olduğunuz kişi kollarını kavuşturuyorsa, bu kişisel alana duyulan ihtiyacı simgeliyor olabilir'' dedi.

Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 5

Birinin sizden hoşlanmadığını gösteren bir başka işaret ise fiziksel mesafedir. Tighinean, "Eğer kişi bir adım geri çekiliyor veya aranıza belirgin bir mesafe koyuyorsa, bu kişinin sizinle rahat hissetmediğin göstergesidir'' şeklinde konuştu.



Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız? - 6

Yüz ifadelerinin de önemli bir ipucu olduğunu savunan Tighinean, "İçten bir gülümsemenin olmaması ya da nötr kalmak, ilgisizlik belirtisi olabilir'' dedi.

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