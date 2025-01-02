Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?
ABD'de yaşayan psikolog Francesca Tighinean, TikTok hesabından paylaştığı videoda ''Birinin sizden hoşlanmadığını nasıl anlarsınız?'' sorusuna yanıt verdi. Uzman isme göre, karşınızdaki kişinin sizi sevmediğini gösteren 5 belirti mevcut.
Brinin sizden hoşlanmadığını anlamanın beş yolunu açıklayan psikolog Francesca Tighinean, yüz yüze iletişimlerde göz temasının önemini vurguladı. Uzman isme göre, eğer karşınızdaki insan sizinle göz teması kurmaktan kaçınıyorsa, aranızdaki bağlantının derinleşmesini istemiyordur.