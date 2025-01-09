Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İstihbarat uzmanı sırrı verdi
FBI tarafından özel olarak eğitilen istihbarat uzmanı Scott Taylor, yalan söyleyen birini tespit etmek için dikkat edilmesi gereken bazı önemli işaretleri paylaştı. Yalan tespiti konusunda oldukça yetkin olduğunu öne süren Taylor, önemsiz görünen davranış değişikliklerinin bile birinin yalan söylediğini gösterebileceğini belirtti.
Scott Taylor'a göre, kişinin göz kırpma hızı, yalan söylüyor olabileceğine dair önemli bir ipucu olabilir. Normalde insanlar dakikada 12 ila 14 kez göz kırparlar ancak stresli ve baskı altındaki bir kişide bu oran artabilir. Bu davranış, beynin stres tepkisidir.