Birinin size yalan söylediğini nasıl anlarsınız? İstihbarat uzmanı sırrı verdi

Scott Taylor, yalan söyleyen bireylerin çoğunlukla kesinlik içeren ifadeler kullandıklarını öne sürüyor. Bu tür kişiler, konuştukları konudan emin olduklarını vurgulamak için "Yüzde yüz eminim" veya "Bunu kesinlikle biliyorum" gibi cümleler kurabilirler. Bu tür kesin ifadeler, çoğu zaman karşınızdaki kişinin aslında sizi daha fazla ikna etmeye çalıştığının bir göstergesi olabilir.