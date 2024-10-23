Bitlis'te piknikçiklerin çadırına ayılar dadandı! Drone kamerası anbean görüntüledi
Bitlis'in Tatvan ilçesindeki 2 bin 948 rakımlı Nemrut Kalderası'nın maskotu haline gelen boz ayılar, piknikçilerin çadırından yiyecek alırken dron kamerasına yakalandı.
Son yıllarda sık sık gündeme gelen boz ayılar, Nemrut Kalderası'nda artan ziyaretçi ilgisi ile daha çok görünmeye başlandı. Bölgeye gidenlerin zaman zaman elleriyle beslemeye çalıştıkları boz ayılar, bu kez organize şekilde bir çadıra dadanırken objektiflere yansıdı.