Bitlis'te piknikçiklerin çadırına ayılar dadandı! Drone kamerası anbean görüntüledi

Piknik yapmak için bölgeye gelenlerin çadırına gelen 3 boz ayıdan biri çadırdan yiyecek alırken, diğer 2'sinin çevreyi kolaçan ettiği ve daha sonra çadırın yanındaki sepet ve poşetler içindeki yiyecekleri alarak yedikleri görüldü. Dron ile havadan görüntülenen boz ayıların sevimli halleri ise izleyenleri gülümsetti.



