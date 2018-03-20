Biyografi kitabı kraliyet sarayındaki soğuk savaşı ortaya çıkardı

Yıllarca Kraliçe ve annesi, Charles’ın sevgilisiyle ilgili bir şeyler yaptıklarını inkar ettiler. Oysa kitapta ortaya çıktı ki, hem Kraliçe hem de annesi, Camilla’yı resmi ve gayri resmi tüm kraliyet etkinliklerinden uzak tutmayı isteyip onu ve Charles’la olan ilişkisini yok saymışlar.