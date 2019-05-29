Black Mirror 5. yeni sezon afişleri ve fotoğrafları
Netflix'in yeni bölümleri merakla beklenen dizisilerinden Black Mirror'ın 5. sezon fotoğrafları ve afişleri yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi ise 5 Haziran olarak belirlendi.
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15 Haziran'daki prömiyeri için gün sayan Black Mirror, 3 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak.
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2Netflix, Striking Vipers, Rachel, Jack and Ashley, Too ve Smithereens adını taşıyan bölümlerin her biri için farklı bir afiş yayınladı. Afişlerden birinde ünlü şarkıcı Miley Cyrus boy gösteriyor.
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3Black Mirror'ın yeni sezonunda üç farklı hikayeyeyle ekrana gelecek. Bunlardan Smithereens, bir anda gündem olan ve kendini kaybeden bir taksi şoförünün başından geçenleri; ikincisi Rachel, Jack and Ashley, Too hayranı olduğu pop yıldızıyla tanıştıktan sonra onun gerçek yüzünü keşfeden bir gencin hikayesini; son bölüm Striking Vipers ise yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve hayatlarını değiştirecek olaylarla karşılaşan iki arkadaşın hikayesini takip edecek.
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Charlie Brooker ve Annabel Jones'un imzasını taşıyan 5. sezonda Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi oyuncular rol alıyor.
İşte diğer fotoğraflar ve afişler...
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AFİŞLER
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