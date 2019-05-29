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Black Mirror 5. yeni sezon afişleri ve fotoğrafları

Netflix'in yeni bölümleri merakla beklenen dizisilerinden Black Mirror'ın 5. sezon fotoğrafları ve afişleri yayınlandı. Yeni sezon yayın tarihi ise 5 Haziran olarak belirlendi.

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    5 Haziran'daki prömiyeri için gün sayan Black Mirror, 3 bölüm halinde izleyici karşısına çıkacak.


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    Netflix, Striking Vipers, Rachel, Jack and Ashley, Too ve Smithereens adını taşıyan bölümlerin her biri için farklı bir afiş yayınladı. Afişlerden birinde ünlü şarkıcı Miley Cyrus boy gösteriyor.


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    Black Mirror'ın yeni sezonunda üç farklı hikayeyeyle ekrana gelecek. Bunlardan Smithereens, bir anda gündem olan ve kendini kaybeden bir taksi şoförünün başından geçenleri; ikincisi Rachel, Jack and Ashley, Too hayranı olduğu pop yıldızıyla tanıştıktan sonra onun gerçek yüzünü keşfeden bir gencin hikayesini; son bölüm Striking Vipers ise yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve hayatlarını değiştirecek olaylarla karşılaşan iki arkadaşın hikayesini takip edecek.

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    Charlie Brooker ve Annabel Jones'un imzasını taşıyan 5. sezonda Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace, Damson Idris, Andrew Scott, Nicole Beharie, Pom Klementieff, Angourie Rice, Madison Davenport ve Ludi Lin gibi oyuncular rol alıyor.

    İşte diğer fotoğraflar ve afişler...

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    AFİŞLER

    AFİŞLER
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