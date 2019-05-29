Black Mirror 5. yeni sezon afişleri ve fotoğrafları

Netflix, Striking Vipers, Rachel, Jack and Ashley, Too ve Smithereens adını taşıyan bölümlerin her biri için farklı bir afiş yayınladı. Afişlerden birinde ünlü şarkıcı Miley Cyrus boy gösteriyor.

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Black Mirror'ın yeni sezonunda üç farklı hikayeyeyle ekrana gelecek. Bunlardan Smithereens, bir anda gündem olan ve kendini kaybeden bir taksi şoförünün başından geçenleri; ikincisi Rachel, Jack and Ashley, Too hayranı olduğu pop yıldızıyla tanıştıktan sonra onun gerçek yüzünü keşfeden bir gencin hikayesini; son bölüm Striking Vipers ise yıllar sonra yeniden bir araya gelen ve hayatlarını değiştirecek olaylarla karşılaşan iki arkadaşın hikayesini takip edecek.



