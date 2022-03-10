Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı

Black Panther filminin yönetmeni Ryan Coogler’ın banka soyguncusu zannedilerek gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Haberler 10.03.2022 - 15:25

Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı - 1

ABD’nin Atlanta kentinde serinin devam filmi ‘Black Panther: Wakanda Forever’ı çeken yönetmen Ryan Coogler, Bank Of America şubesine giderek hesabından para çekmek istedi.


Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı - 2

Yönetmen görevliye “Hesabımdan 12 bin dolar çekmek istiyorum. Lütfen parayı başka bir yerde sayın. İhtiyatlı davranmak isterim” yazılı bir not verdi. Kendisi de siyah olan hamile görevli güvenliğinden endişe ederek alarmı devreye soktu.


Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı - 3

İhbar üzerine gelen polis yönetmeni kelepçeleyip kısa süre gözaltında tuttu ve olayın anlaşılmasıyla serbest bırakıldı.


Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı - 4

Coogler polise verdiği ifadede ailesine bakan sağlık çalışanına ödeme yapmak için para çektiğini, miktarın fazla olması nedeniyle de tedbirli davranmak istediğini anlattı.


Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı - 5

Banka sözcüsü olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve yönetmenden özür dilediklerini belirtti.

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