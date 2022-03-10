Black Panther’ın yönetmeni Ryan Coogler'a banka soyguncusu sanılarak gözaltı

Haberler 10.03.2022 - 15:25
ABD’nin Atlanta kentinde serinin devam filmi ‘Black Panther: Wakanda Forever’ı çeken yönetmen Ryan Coogler, Bank Of America şubesine giderek hesabından para çekmek istedi.
Yönetmen görevliye “Hesabımdan 12 bin dolar çekmek istiyorum. Lütfen parayı başka bir yerde sayın. İhtiyatlı davranmak isterim” yazılı bir not verdi. Kendisi de siyah olan hamile görevli güvenliğinden endişe ederek alarmı devreye soktu.
İhbar üzerine gelen polis yönetmeni kelepçeleyip kısa süre gözaltında tuttu ve olayın anlaşılmasıyla serbest bırakıldı.
Coogler polise verdiği ifadede ailesine bakan sağlık çalışanına ödeme yapmak için para çektiğini, miktarın fazla olması nedeniyle de tedbirli davranmak istediğini anlattı.
Banka sözcüsü olaydan büyük üzüntü duyduklarını ve yönetmenden özür dilediklerini belirtti.