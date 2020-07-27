Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu

Şarkıları izlenme rekoru kıran Blackpink grubunun Instagram'da yaklaşık 40 milyon takipçili üyesi Lalisa Manoban, moda devi Bulgari'nin yeni marka elçisi oldu.

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27.07.2020 - 15:55

Instagram'da yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan ve son teklileriyle izlenme rekoru kıran Blackpink'in üyesi Lalisa Manoban, Bulgari'nin yeni marka elçisi olarak duyuruldu.

Yapılan açıklamada, "Onunla çalışmak istedik, çünkü güçlü sahne perforformansı ve modern, trendy imajı marka kimliğimizle mükemmel uyum sağlıyor" denildi.







Manoban'ın ikonik Serpenti ve B.zero1 koleksiyonlarını tanıttığı fotoğraflar da paylaşıldı.







Yeni nesil moda ikonunun dijital Bulgari kampanyası ise Ağustos ayında yayınlanacak.







Bu güç birliğiyle yıldız isim; Zendaya, Lily Aldridge ve Mia Troppo'dan oluşan Bulgari ailesinin bir parçası oldu.

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