Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu

Şarkıları izlenme rekoru kıran Blackpink grubunun Instagram'da yaklaşık 40 milyon takipçili üyesi Lalisa Manoban, moda devi Bulgari'nin yeni marka elçisi oldu.

27.07.2020 - 15:55

Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu - 1
Instagram'da yaklaşık 27 milyon takipçisi bulunan ve son teklileriyle izlenme rekoru kıran Blackpink'in üyesi Lalisa Manoban, Bulgari'nin yeni marka elçisi olarak duyuruldu.
Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu - 2
Yapılan açıklamada, "Onunla çalışmak istedik, çünkü güçlü sahne perforformansı ve modern, trendy imajı marka kimliğimizle mükemmel uyum sağlıyor" denildi.


Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu - 3
Manoban'ın ikonik Serpenti ve B.zero1 koleksiyonlarını tanıttığı fotoğraflar da paylaşıldı.


Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu - 4
Yeni nesil moda ikonunun dijital Bulgari kampanyası ise Ağustos ayında yayınlanacak.


Blackpink'in yıldızı Lalisa Manoban moda ikonu oldu - 5
Bu güç birliğiyle yıldız isim; Zendaya, Lily Aldridge ve Mia Troppo'dan oluşan Bulgari ailesinin bir parçası oldu.

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