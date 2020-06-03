Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan George Floyd protestolarında tutuklananlar için bağış

Hollywood'un en güçlü çiftleri arasında gösterilen Blake Lively ve Ryan Reynolds; ABD'nin Minneapolis kentinde polis tarafından öldürülen George Floyd için kentte başlayan ve hızla tüm şehirlere yayılan protestolarda gözaltına alınanların hukuki harcamaları için 200 bin dolarlık bağış yaptı. Irkçılık karşıtı çağrı yapan ünlü çift herkesi kendileri gibi NAACP'ye bağış yapmaya davet etti.

03.06.2020 - 06:42

Geçen yıl ABD-Meksika sınırındaki mülteci çocuklar için çalışan derneklere 2 milyon dolarlık bağış yapan, corona virüs sürecinde ise ihtiyacı olanlara güvenli gıda yardımı sağlayan kurumlara 1 milyon dolar bağışlayan Blake Lively ve Ryan Reynolds, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan protestolara karşı da sessiz kalmadı.
Ünlü çift, George Floyd’un ölümünün ardından başlayan protestolarda tutuklananların hukuki harcamalarında kullanılmak üzere National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) derneğine 200 bin dolar bağışladı.
Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir not paylaşan Blake Lively; "Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” ifadelerini kullandı.

Açık yüreklilikle sistematik ırkçılığın toplumun nasıl bu kadar derinine işlediğini fark etmediğini itiraf eden Lively, kendi kızlarını da ırkçılık karşıtı, farkındalığı yüksek bireyler olarak yetiştirmeye daha da özen göstereceğini belirtti.
Ünlü oyuncu imkanı olanları National Association for the Advancement of Colored People(NAACP) derneğine bağış yapmaya çağırdı.

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