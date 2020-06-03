Blake Lively ve Ryan Reynolds'tan George Floyd protestolarında tutuklananlar için bağış

Instagram hesaplarından da konuyla ilgili bir not paylaşan Blake Lively; "Çocuklarımızı farklı hukuk kurallarına hazırlama konusunda endişelenmek zorunda kalmadık ya da arabada kenara çekilirsek ne olabileceğini düşünmedik. O hayatı her gün yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilmiyoruz. Böyle bir korku ve öfkeyi hayal bile edemeyiz. Geçmişte sistematik ırkçılığın ne kadar köklü olduğu konusunda bilgisiz olmamıza izin verdiğimiz için utanıyorum” ifadelerini kullandı.



