Blake Lively ve Ryan Reynolds'un düğün pişmanlığı

07.08.2020 - 11:41
43 yaşındaki Reynolds iye 32 yaşındaki Lively'nin üzüntüsünün nedeni düğün için seçtikleri mekan.
Fast Company'ye verdiği röportajda Ryan Reynolds, 2012'deki düğünlerini Güney Carolina'daki Boone Hall adlı plantasyonda gerçekleştirdiği için pişman olduğunu söyledi.
Bunun nedeni ise çiftin hayatlarını birleştirdiği o plantasyonda bir zamanlar siyahi kölelerin acımasız koşullar altında çalıştırılmış olması.
Ryan Reynolds bu konuda "Bu, bizim her zaman çok üzgün hissedeceğimiz bir durum" diye konuştu.
"GÖRDÜĞÜMÜZ SADECE BİR DÜĞÜN MEKANIYDI"
Ünlü oyuncu, o dönemde plantasyona baktıkları zaman gördükleri şeyin bir düğün mekanı olduğunu belirtti. Ama sonradan o mekana baktıklarında, geçmişinde büyük trajediler barındıran bir yer gördüklerini de sözlerine ekledi.
O DÖNEM DE ELEŞTİRİLMİŞLERDİ
Ryan Reynolds ve Blake Lively, o dönemde de bazı çevreler tarafından, birçok siyahi kölenin insanlık dışı koşullarda çalıştırıldığı, kan ve gözyaşı dolu bu plantasyonda düğün yaparak orayı normalleştirdikleri için eleştirilmişti.
19'UNCU YÜZYILDA KÖLELER ÇALIŞTIRILIYORDU
Ünlü çiftin düğün mekanı olarak seçtikleri için şimdi pişmanlık duyduğu bu plantasyon 19'uncu yüzyılda Henry ve John Horlbeck'e aitti. 1850'li yıllarda bu plantasyonda sadece 85 köle çalıştırılarak yılda 4 milyon dolayında tuğla üretildiği belirtiliyor.
TURİSTİK TURLAR DÜZENLENİYOR
Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.
ÜNLÜ FİLMDE DE ÇEKİM MEKANI OLARAK KULLANILDI
Boone Hall adlı plantasyon, 2004 yılında Ryan Gosling ile Rachel McAdams'ın başrollerini üstlendiği The Notebook adlı filmde de çekim mekanı olarak kullanılmıştı.
ÜÇÜNCÜ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ
Bu plantasyonda evlendikleri için pişmanlık duyduklarını belirten Ryan Reynolds ve Blake Lively kısa bir süre önce Betty adını verdikleri üçüncü kız bebeklerine kavuştu.