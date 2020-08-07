Blake Lively ve Ryan Reynolds'un düğün pişmanlığı

TURİSTİK TURLAR DÜZENLENİYOR

Plantasyon daha sonra bir prens tarafından satın alındı. 1950'lerden sonra da McRae ailesine ait oldu. Bu aile çok geniş bir arazi üzerinde kurulu olan plantasyonu turizm amaçlı turlara açtı. Bir zamanlar plantasyonda çalışan kölelerin kaldığı barakalar hala arazi üzerinde varlığını sürdürüyor.