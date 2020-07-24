Blanca Blanco koruyucu tulumla uçağa bindi (Corona günlerinde ünlüler)

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Blanca Blanco
Amerikalı oyuncu, Blanca Blanco, Los Angeles Havalimanı'nda uçağa binerken sadece maske ile yetinmedi, koruyucu tulum giydi ve siper de taktı. Corona virüsten korunmak için tanınmaz halde seyahat eden 39 yaşındaki oyuncu için "Ameliyata girer gibi uçağa bindi" yorumları yapıldı.
Jennifer Aniston
Daha önce "Takın şu lanet maskeyi!" diyerek hayranlarına Covid-19'a karşı tedbir çağrısı yapan Jennifer Aniston, bu defa hastalığı atlatan bir arkadaşının hastanede tedavi altındayken çekilen fotoğrafını paylaşarak "Maske takın!" çağrısı yaptı. Aniston, şunları yazdı:
"Bu, arkadaşımız Kevin. Çok sağlıklıydı, altta yatan bir sağlık sorunu yoktu. Bu, Covid. Gerçek. Yenebileceğimizi düşünme saflığında olmamalıyız. Bitmesini istiyorsak başarırız. Atabileceğimiz tek adım şu ki lütfen bu lanet maskeyi takın. Bu korkunç virüs yüzünden acı çeken bu insanları düşünün. Aileniz için yapın. Kendiniz için yapın. Covid tüm yaşları etkiliyor.
Not: Bu fotoğraf nisan ayının başında çekildi. Şükür ki şimdi hemen hemen iyileşti. Dualarınız için hepinize teşekkürler."
Ünlü oyuncu, daha önceki mesajında şunları söylemişti:
“Maskelerin zahmetli ve rahatsız edici olduğunu anlıyorum. Ama iş yerlerinin kapanmasının daha kötü olduğunu hissetmiyor musunuz? İnsanlar işlerini kaybediyor. Sağlık çalışanları büyük bir yorgunluk içinde. Ve bu virüs yüzünden pek çok hayat sönüyor çünkü yeterince önlem almıyoruz. İnsanların temelde iyi olduğuna gerçekten inanıyorum, bu yüzden hepimizin bunu yapabileceğini biliyorum. Ama hala ülkemizde düzlüğe çıkmak için gerekli adımları atmayan ve birbirini korumayan pek çok insan var. İnsanlar kendilerinden maske takmalarının istenerek ‘haklarının ellerinden alınması’ konusunda endişeli görünüyorlar. Bu basit ve etkili öneri, insanların yaşamları pahasına siyasallaştırılıyor. Bunun tartışması olmamalı. İnsanların hayatını önemsiyorsanız lütfen sadece şu lanet maskeyi takın ve çevrenizdeki insanları bunu yapmaları konusunda teşvik edin.”
Helen Mirren
Maske ve koruyucu gözlükle uçak yolculuğu yapan 74 yaşındaki İngiliz oyuncu Helen Mirren, "Bu bir bakış" yorumunu yazdı.
Emmy Rossum
Shameless dizisinin yıldızı Emmy Rossum, bu yılın ocak ayında koruyucu giysi, yüz maskesi, siperlik ve kask giyerek çektiği bir fotoğrafını "2020'de en akılcı korunma yöntemi" diyerek Twitter sayfasında paylaşmıştı.
O dönemde henüz corona virüs ve onun sebep olduğu Covid-19 hastalığı bu kadar yaygın değildi. Ancak aradan geçen zaman içinde virüs bütün dünyayı etkisi altına aldı. Rossum'un bir takipçisi oyuncuya altı ay önce yaptığı bu paylaşımı hatırlatınca o da hatırlatmadan dolayı takipçisine teşekkür ederek tweet'ini yeniden paylaştı ve herkese "Maske takın" çağrısı yaptı.
Gülse Birsel
İlk asansör selfie’m bu olmamalıydı. Aslında gözlük filan tek tek iyi parçalar, kombin kötü.
Nusret
"Toplumun bir parçası olan tüm aileleri ve bireyleri etkileyen bu talihsiz olayın oldukça farkındayım. Dünya zor bir zamandan geçiyor ve toplumun bireyleri olarak bu zamanlarda birleşmek ve güçlü durmak zorundayız. Biz güçlüyüz ve daha güçlü geri döneceğiz. Savaşçılar olarak doğduk ve savaşçılar olarak kaldık, bununla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Toplum her zamanki gibi yenecek."
Meryem Uzerli
"Sürekli yurt dışına seyahat ediyorum. Korkmamaya çalışıyorum. Çünkü korku, vücut direncimizi düşürür. Çok vitamin tüketmeye çalışıyorum. Ellerimi de günde 20 kere yıkıyorum."
Erdal Beşikçioğlu
Erdal Beşikçioğlu Instagram hesabından ilginç bir pozla “Maske takın” mesajı verdi. Oyuncu, genelde Cadılar Bayram kostümlerinde kullanılan ‘steam punk’ model şık bir bir gaz maskesi taktı ve şu notu düştü: 2. aşamaya hazırız.
Steam punk nedir?
19. yüzyıl mekaniğini, geleceğin teknolojisi ile birleştiren, hayal gücüne dayalı bir moda akımına deniyor.
Mustafa Sandal
"Köpek balığı şapkası taktım bir nebze akvaryum balığına dönüştüğümüzü unutmak için! İyi haftalar."
Naomi Campbell
Naomi Campbell corona virüs salgınında işini şansa bırakmıyor. 49 yaşındaki model, günlük hayatta görmeye alışık olmadığımız türden önlemler alıyor. Koruyucu tulum, siper, maske ve gözlük şeklinde tam koruma sağlayarak uçakla yolculuğa çıkan Campbell, sosyal medya paylaşımında, "Kendimi corona virüse karşı koruyorum" mesajını yazdı.
Daha önce germofobik (temizlik takıntısı) olduğunu açıklayan ünlü süper model, salgın öncesinde de uçakla seyahat ederken maske takıyordu.
Kate Hudson
Oyuncu arkadaşı Sara Foster ile Los Angeles'ta yürüyüşe çıkan Kate Hudson, espri anlayışını yansıtan maskesiyle dikkat çekti. Ruj izi gibi de görünen dudak resimli maskesiyle Hudson, son günlerin en ilginç maske sahibi ünlüsü olarak öne çıktı.
Selma Blair
Ünlü oyuncu Selma Blair (47), erkek arkadaşı Ron Carlson ile Los Angeles'ta kahve almaya çıktığında görüntülendi. Maske önlemi alan ikilinin birbirlerine, sevgi gösterisinde bulunması, "Corona günlerinde aşk" yorumlarına neden oldu.
Nicole Scherzinger
Pussycat Dolls adlı müzik grubunun solistlerinden Amerikalı şarkıcı Nicole Scherzinger, corona virüs salgınında günlerini evde nasıl geçirdiğini sosyal medya paylaşımıyla gösterdi. Pek çok kişinin eşofmanla ve makyajsız geçirdiği karantina günlerinde, 41 yaşındaki şarkıcı, Los Angeles’taki evinden parlak giysisi, topuklu ayakkabıları ile hem temizlik-yemek yapıp hem de spor yapabildiğini kanıtlayan fotoğrafını paylaştı.
Ryan Babel
Galatasaray'dan kiralık olarak Ajax'a giden Hollandalı futbolcu Ryan Babel, ressam Salvador Dali maskesi ve kıyafetlerinin üzerine giydiği bornozla poz vererek, "Sokakta bornozuyla yürüyen birini görürseniz paniğe kapılmayın. Sadece fazladan önlem alıyorum" dedi.
Katy Perry
Ünlü şarkıcı Katy Perry, American Idol programına el dezenfektanı kostümü giyerek katıldı. 35 yaşındaki hamile şarkıcı, evden katıldığı programın çekilme anı görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Perry, “Katy Perry burada, güvende kalmanızı ve ellerinizi yıkamanızı hatırlatırken American Idol'un daha önce hiç olmadığı kadar yeni bir döneme geçtiğini gösteriyor” ifadesini kullandı.
Nina Dobrev
Köpeğini Los Angeles'ta bir veterinere götüren oyuncu Nina Dobrev, sosyal mesafe kuralına uyarak kendini kliniiğin dışında tutup köpeğini teslim etti. Dobrev'in maskenin yanı sıra bulaşık eldiveniyle önlem alması dikkat çekti.
Lionel Messi
Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lionel Messi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla evde çocukları ile birlikte zaman geçirdiğini belirtti.
Courteney Cox
Friends dizisiyle tanınan ünlü oyuncu Courteney Cox, dışarı çıkarken kendini tam koruma altına aldı. 55 yaşındaki oyuncu, Malibu’da yardımcısıyla birlikte market alışverişine giderken maske üstüne siper ve plastik eldiven önlemiyle görüntülendi.
Selena Gomez
Annesiyle birlikte Chicago'ya turistik geziye giden Selena Gomez, maskeyle aldığı virüs önlemini sosyal medya sayfasında bu fotoğrafla duyurdu.
Kate Hudson
Kate Hudson'ın paylaşımında görülen maskesi için bir takipçisi, "Yanlış maske seçmişsin, sadece N95 maskeler koruyucu" yazdı. Hudson da Gwyneth Paltrow'un paylaşımının altına, "En azından doğru maskeyi takmışsın" diye yorum yazdı.
Nebahat Çehre
"Ben büyük alışveriş merkezlerine giderken muhakkak maske ve eldiven takıyorum. Ama normal zamanda arabada mendillerim var. Bol bol su içmeye çalışıyorum, arabamda evimde her yeri silmeye çalışıyorum. Her bireyin, özellikle çocuklu ailelerin çok daha dikkatli olması gerektiğini düşünüyorum."
Azra Akın
Anne olduktan sonra sağlığına daha çok dikkat ettiğini anlatan model, corona virüs nedeniyle artık kimseyle tokalaşmadığını söyledi. Sık sık elini yıkadığını belirten Akın, “Seyahatlerimi de sınırladım” dedi.
Russell Crowe
56 yaşına giren Avustralyalı oyuncu Russell Crowe, esprili bir izolasyon paylaşımı yaptı. Ülkesinin bayrağından yaptığı maskesini takan Oscar'lı oyuncu, "Alışveriş yapanlar için moda ipuçları" notunu yazdı.
Andy Murray
Dünyanın en ünlü tenisçilerinden Andy Murray, karantina günlerini evinde, çocuklarıyla oyun oynayarak geçiriyor. 32 yaşındaki İskoç tenisçi, kızları Edie ve Sophie için, onların isteğiyle ‘prenses’ oldu. Murray, osyal medyada yaptığı paylaşımda, kızlarının isyeği üzerine geleneksel İskoç eteği kilti giydiğini, ama bunun kızlarının gözünde gerçek bi etek olduğunu belirtti.
Gwyneth Paltrow
ABD'den Fransa'ya seyahat eden Paltrow, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: "Paranoya mı? Tedbir mi? Panik mi? Sakinlik mi? Salgın mı? Propaganda mı? Paltrow işe koyuluyor ve uçakta bununla uyuyor. Ben bu filmi görmüştüm. Güvenliğinizi alın. El sıkışmayın. Ellerinizi sık sık yıkayın."
Enis Arıkan
Enis Arıkan, kolonya dökerken çekilen videosunu “Ben evden çıkmam” mesajıyla Instagram’da paylaştı.
Çiğdem Batur
"Panik yok. Daha fazla dikkat ve daha fazla önlem var. 'Bana bir şey olmaz'cılardan olmayın. Önce kendimizi, sonra sevdiklerimizi korumak zorundayız. Sabırlı ve sağduyulu olmalıyız."
Kadir İnanır
Amerikalı gökbilimci Carl Sagan’ın “Soluk Mavi Nokta” kitabından satırlar:
“Yuvamız!
Güneş ışınlarına asılmış duran kozmik karanlıkta bir zerre... Gezegenimiz!
Üzerinde yaşayan herkes,
binlerce din, ideoloji, ekonomik doktrin,
her kahraman ve her korkak,
uygarlığı kuran ve yıkan
herkes,
Her kral ve her köylü,
aşka düşmüş her çift,
her anne ve her baba,
umut dolu her çocuk,
her mucit ve her kaşif,
her bir ahlak hocası, her bir yolsuz politikacı,
her süper star her büyük lider,
her Aziz ve her günahkar,
türümüzün tarihindeki herkes burada yaşadı.
Kozmik sahnenin küçük bir parçasında.
Bütün o generaller ve imparatorlar tarafından akıtılan kan nehirlerini düşünün,
birbirlerini öldürmeye ne meraklıydılar?
Dünyamız, şimdiye kadar yaşama ev sahipliği yaptığı bilinen, tek gezegen.
Türümüzün göç edebileceği başka bir yer yok...
En azından yakın gelecekte !
Hoşunuza gitsin, gitmesin şuan için barınabileceğimiz başka bir yer yok!”
Tarkan
"Zor zamanlar...
Bu coronalı günleri el birliği ile atlatacağız elbet. Bu tuhaf zamanlar da geçecek.
Ufuktan yine umutlar göz kırpacak.
Baharlar, yazlar gelecek...
Zaten biliyorsunuz ama ben de söylemeden edemeyeceğim:
Mümkün mertebe evde kalmaya çalışalım, yakın temastan kaçınalım, ellerimizi sıkça ve iyice yıkayalım, gerekli ortam ve durumlarda maske takalım.
Herkese sabır diliyorum."
Ajda Pekkan
“El sıkışmıyorum, öpüşmüyorum. Bunlara biraz ara verelim lütfen. Çok gezen biri değilim zaten. Evden stüdyoya ya da ablama gidiyorum. Ben daha önce dezenfekte ve ihtiyaç olan ürünleri temin etmiştim. Maske takamıyorum ama evde steril ortam var. Yanımda çalışanlar da toplu taşıma kullanmıyor ve eve gidip gelirken maske kullanıyorlar.”
Lady Gaga
Amerikalı şarkıcı, şarkı yazarı ve oyuncu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Corana virüse yakalananlar ve virüsten korkanlar için anlayışlı olma zamanı. Bu işte hep beraberiz" mesajı paylaştı. Lady Gaga'nın bu sözleri bugüne kadar yayınlanan en sağduyulu corona virüs mesajlarından biri olarak gösterildi.
Adriana Lima
Victoria’s Secret’ın ünlü süper modeli Adriana Lima, corona virüs nedeniyle kapandığı evinde, günlerini spor yapara geçiriyor. Valentina (10) ve Sienna (7) adında iki kızı olan 38 yaşındaki model, Instagram paylaşımlarında, takipçilerine “Evde kalın” çağrısı yaptı.
Kim Kardashian
Eşi Kanye West ve North (6), Saint (4), Chicago (2), Psalm (10 aylık) isimlerindeki dört çocuğuyla evde izolasyon kuralını uygulayan Kim Kardashian, sosyal medyadan, çocuklarını evde eğlendirebilmek için öneri istedi. Ailece evdeki sinema odasında zaman geçirirken çektiği fotoğrafı paylaşan Kardashian, “Herkes çocuklarını eğlendirmek için ne yapıyor? Bir aile olarak sosyal mesafemizi koruyoruz ama bazı eğlenceli fikirlere ihtiyacımız oluyor. Yardım için önerilerinizi alayım!” notunu yazdı.
Behzat Uygur
“Tiyatro oyunlarımızı sahnelediğimiz bütün salonların dezenfekte işlemine başladık. Tüm salon işletmecilerinden aynı duyarlılığı bekliyoruz. Seyircilerimizi kapıda kolonyayla karşılayacağız.”
Demi Lovato
Ünlü şarkıcı Demi Lovato, Los Angeles'ta market alışverişine maske ve eldivem önlemi alarak çıktı.
Hülya Koçyiğit
"Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyelerini dikkatle uygulamaya çalışıyorum. Özellikle hijyen konusunda... Ellerimi sürekli yıkıyorum, çantamda el dezenfektanı bulundurmayı ihmal etmiyorum."
Sophie Turner ve Joe Jonas
Hamile olan oyuncu Sophie Turner, şarkıcı eşi Joe Jonas ile birlikte maske ve eldivenle corona önlemi aldı.
Hülya Avşar
"Ellerimizi yıkamaya, stabil olmaya devam edelim. Dünyada olan bir şey, önlemlerimizi alıp hayatımıza devam edeceğiz."
Raul De Molina
TV sunucusu Raul De Molina, eşi Millie ile Los Angeles Havaalanı'nda çekilen maskeli fotoğrafını, "Hasta olmaktansa tebdir almak iyidir. corona virüsü ciddiye alıyoruz" mesajıyla paylaştı.
Kıvanç Tatlıtuğ
"Öpüşme, sarılma, tokalaşmaya ara verdik, yurt dışı seyahatlerini de bir süreliğine erteledik."
Sergio Ramos
Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos İspanya'da evden çıkmıyor. Yıldız futbolcu antrenmanlarına evinde devam ediyor.
Brooklyn Beckham ve Nicola Peltz
İngiltere'de 21. yaşını kutlayan Brooklyn Beckham, sevgilisi Nicola Peltz (25) ile New York'a dönerken havalimanında maskeyle görüntülendi. Ancak çiftin taktığı maskenin stillerine uyum sağlaması dışında virüsle mücadeleye faydası yoktu.
Dirsek tokalaşması
Oscar'lı oyuncu Sandra Bullock (55) ise Los Angeles sokaklarında karşılaştığı arkadaşıyla dirsek tokalaşmasıyla selamlaştı.
Neslihan Atagül
Sefirin Kızı'nın yıldızı Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu, karantina günlerini doğayla baş başa geçiriyor.
Yaz aylarında da doğa tatili tercih eden ikili Bodrum'da herkesten uzaktaki bir kır evinde virüsten korunuyor.
Howie Mandel
Kanadalı komedyen Howie Mandel (64), corona virüse karşı aldığı önlemle oldukça paniğe kapılmış görünüyordu. Mandel, geçtiğimiz gün ofisine yürürken vücudunu tamamen örten kıyafet giydi. Howie'nin gaz maskesi ve koruyucu kıyafetin içine takım elbise giymesi dikkat çekti.
İrem Derici
"İş dışında çok dışarı çıkmıyorum. Malum işler de teker teker iptal oluyor. Amsterdam ve Irak konserlerim iptal oldu. Her sabah C ve B vitamini alıyorum. Yurt dışı seyahatlerimi iptal ettim. Grip aşısı oldum. Bol bol el yıkıyorum ve burun spreyi kullanıyorum."
Bella Hadid
Milano Moda Haftası kapsamında İtalya'da bulunan ünlü top model Bella Hadid ülkesine dönerken uçakta çektiği maskeli bir pozunu Instagram sayfasından paylaştı.
Summer Walker
Şarkıcı Summer Walker, kendini baştan aşağıya corona'ya karşı korudu.
Sibel Can
"Bakanlığın yayınladığı virüsten korunma yollarını uyguluyorum. Ellerimi sık yıkıyorum, sağlıklı besleniyorum, hapşırıp öksürürken mendille ağzımı kapatıyorum. Hasta kişilerle temasta bulunmuyorum. Çantamda dezenfektan spreyim var. Bütün bu kurallara uyarak devam ediyorum yaşantıma. Stüdyo çalışmalarım aralıksız sürüyor. Nisan'da albümüm çıkacak."
Steve Harvey
Ünlü komedyen ve sunucu Steve Harvey, eşi Marjorie Harvey ile uçak seyahatinde önlem aldı.
Cüneyt Arkın
"Sağlık Bakanlığı'nın bilgilendirme broşüründe corona virüs'ten korunmak için yapmamız gereken her şey yazıyor. Bu görselleri elden ele yayalım."
Joan Collins
Ünlü oyuncu maskeli fotoğrafına, "Los Angeles Havaalanı'nda maske takan tek kişiyim. Ahmak gibi hissediyorum. Neyse, en azından soğuk algınlığına yakalanmam" yorumunu yazdı.
Merve Özbey
"Tabii ki bu durumu önemsemeli ve önlemlerimizi almalıyız. Hijyene dikkat etmeli, bağışık sistemimizi güçlü tutmalıyız ama asla bir panik havasına girmememiz gerekir. Birçok virüs gibi korona da artık hayatımızda ama gerekli önlemlerle üstesinden gelinebileceğini biliyoruz."
Sylvester Stallone
Beverly Hills'te alışveriş yaparken görüntülenen Sylvester Stallone, alışveriş sırasında ve ödeme yapmak için kasada ürünlere dokunurken tıbbi eldiven kullandı.
Muazzez Ersoy
"Tüm gelişmeleri ve açıklamaları takip ediyorum. Bakanımız Fahrettin Koca ve yetkililerin tüm uyarılarını dikkate alıyorum. Kalabalık ortamlara girmiyorum, ellerimi yıkıyorum. Bilinçli şekilde ikazlara uyarsak, ülke olarak kısa sürede atlatacağımıza inancım sonsuz."
Demi Moore ve Bruce Willis
20 yıl önce boşanan Demi Moore (57) ile Bruce Willis (65) ikilisi aynı evde karantinada kalmaya devam ediyor. 13 yıllık evliliğin ardından 2000 yılında boşanan ikili, corona virüs salgınında yetişkin kızları Scout (28), Tallulah (26), Rumer (31), iki kızının erkek arkadaşları ve Demi Moore’un asistanıyla birlikte aynı evde kalıyor. 2009 yılınan bu yana 41 yaşındaki model Emma Heming ile evli olan Bruce Willis, eşi ve kızları Mabel (8) ile Evelyn’i (5) evde bırakıp eski eşi Demi Moore’un evinde kalmaya başladı. Geniş aile 27 gündür hep birlikte karantinada kalıyor. Demi Moore da karantina günlerinden eğlenceli paylaşımlar yapaya devam ediyor. Son paylaşımda tüm aile üyeleri Laura Day’in How To Rule The World From Your Couch adlı kişisel gelişim kitabını okurken görülüyor. Demi Moore, paylaşımında, “Aile kitap kulübü... How To Rule The World From Your Couch- karantina edisyonu” notunu yazdı.
Liam Hemsworth
Ünlü aktör, paskalya kutlaması yaptığı sosyal medya paylaşımında corona virüs salgını için esprili bir mesaj vermeyi ihmal etmedi. 30 yaşındaki Avustralyalı oyuncu, "Mutlu paskalyalar! Güvende kalın. Yatağınızda kalın" notunu paylaştı.
Hülya Avşar