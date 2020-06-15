Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı

Bob Dylan verdiği yeni röportajda George Floyd'un ölümüne tepki gösterdi. Dylan, "Adalet hızla yerini bulmalı" dedi.

15.06.2020 - 09:57

Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı - 1
Bob Dylan, 19 Haziran'da yeni albümü Rough and Rowdy Ways'in piyasaya çıkması öncesinde The New York Times'a konuştu. Dylan, gazeteye verdiği röportajda, "George'un bu şekilde ölümüne işkence edildiğini görmek beni çok kızdırdı" dedi.


Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı - 2
Ünlü sanatçı şöyle devam etti: "Bu çirkin olmanın ötesindeydi. Adaletin Floyd'un ailesi ve ulus için hızla yerini bulmasını umalım."


Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı - 3
Dylan, gazeteye Kaliforniya eyaletinin Malibu şehrinde corona virüs salgını hakkında da konuştu. Dylan "Bunun yaklaşmakta olan başka bir şeyin habercisi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı - 4
"Bu, dünyayı bir çeşit ilahi cezalandırmanın beklediği anlamına gelirdi" diyen ünlü sanatçı "Aşırı kibrin bazı yıkıcı cezaları olabilir. Belki bir yıkımın arifesindeyiz. Bu virüs hakkında düşünebileceğiniz sayısız yol mevcut. Ben yalnızca akışına bırakmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Bob Dylan'dan George Floyd açıklaması: Adalet hızla yerini bulmalı - 5
Dylan, ABD'nin büyük bir kısmı tecride girme sürecindeyken, Mart'ta 17 dakikalık "Murder Most Foul" şarkısını yayımlamıştı.

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