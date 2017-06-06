Boban Marjanovic ile eşi Milica Krstic, Nusret'i ziyaret etti (Klişelere aldırmayan ünlü çiftler)
Mary-Kate Olsen, Tilda Swinton, Matt Damon, Zor Saldana, Cate Blanchett gibi ünlüler boy, yaş, statü farkına aldırmayarak tabuları yıkmayı başardı.
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1NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Boban Marjanovic, sezonun bitmesini fırsat bilerek tatile çıktı. Dinlenmek için Mikonos adasını tercih eden Marjanovic ile eşi Milica Krstic Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da yeni açtığı restora gitti.
2 metre 21 santim boyundaki Boban Marjanovic ile 1.76 santimetre boyundaki karısının görüntüsü ise diğer misafirlerin ilgisini çekti. İkili arasındaki boy farkı akıllara kKlişelere aldırmayan ünlü çiftleri getirdi...
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BOYU SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER
Mary-Kate Olsen ve Olivier Sarkozy çifti
Olsen 1.57 metre, Sarkoyzy ise 1.90 metre boyunda.
Daniel Radcliffe ve Erin Darke çifti
Genelde erkeklerin kadınlardan daha uzun boylu olması genel kabul görürken, çift bu klişeyi reddediyor. Radcliffe 1.65 metre, Darke ise 1.70 metre boyunda. İkili bu yıl evlenmeyi planlıyor.
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YAŞ FARKINI SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER
Tilda Swinton ve Sandro Kopp çifti
Swinton, Kopp'tan 18 büyük.
Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti
Douglas, Jones'tan tam 25 yaş büyük.
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SOSYAL STATÜYÜ SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER
Matt Damon ve Luciana Barroso çifti
Oyuncu Damon ile garson Barosso 2005 ve 2013 yıllarında iki kez evlendi.
Haakon ve Mette-Marit çifti
Norveç prensi Haakon ile garson Marit tabuları yıkarak evlendi. Marit'in kriminal geçmişi olan bir erkekten çocuğunun bulunması, kendisinin uyuşturucu geçmişi olması, aşklarına engel olmadı.
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MEMLEKET FARKLILIĞINI SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER
Zoe Saldana ve Marco Perego çifti
Saldana Amerikalı, Perego ise bir İtalyan. Ünlü çiftin ikiz çocukları bulunuyor.
Matthew McConaughey ve Camila Alves çifti
ABD'li McConaughey ile Brezilyalı Alves çiftinin üç çocuğu var.
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KALBİNİN SESİNİ DİNLEYEN ÜNLÜLER
Cate Blanchett ve Andrew Upton çifti
Blanchett ilişkilerinin başlangıcını şöyle anlattı:
"İlk tanıştığımızda Andrew'in kibirli olduğunu düşündüm, o da benim ulaşılamaz olduğumu düşünmüş. Sonra bir gece konuşuyorduk ve aniden beni öptü, 'İşte başlıyoruz' diye düşündüm."
Christina Hendricks ve Geoffrey Arend çifti
Hendricks, Arend'in telefon numarasını isteyen kişi olmuş. Ayrıca ikili arasında aşkını ilan eden ilk taraf da Hendricks'miş.