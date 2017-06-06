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Boban Marjanovic ile eşi Milica Krstic, Nusret'i ziyaret etti (Klişelere aldırmayan ünlü çiftler)

Mary-Kate Olsen, Tilda Swinton, Matt Damon, Zor Saldana, Cate Blanchett gibi ünlüler boy, yaş, statü farkına aldırmayarak tabuları yıkmayı başardı.

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    NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Boban Marjanovic, sezonun bitmesini fırsat bilerek tatile çıktı. Dinlenmek için Mikonos adasını tercih eden Marjanovic ile eşi Milica Krstic Nusret Gökçe'nin Yunanistan'da yeni açtığı restora gitti.
    2 metre 21 santim boyundaki Boban Marjanovic ile 1.76 santimetre boyundaki karısının görüntüsü ise diğer misafirlerin ilgisini çekti. İkili arasındaki boy farkı akıllara kKlişelere aldırmayan ünlü çiftleri getirdi...
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    BOYU SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER

    Mary-Kate Olsen ve Olivier Sarkozy çifti

    Olsen 1.57 metre, Sarkoyzy ise 1.90 metre boyunda. 

    Daniel Radcliffe ve Erin Darke çifti

    Genelde erkeklerin kadınlardan daha uzun boylu olması genel kabul görürken, çift bu klişeyi reddediyor. Radcliffe 1.65 metre, Darke ise 1.70 metre boyunda. İkili bu yıl evlenmeyi planlıyor.

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    YAŞ FARKINI SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER

    Tilda Swinton ve Sandro Kopp çifti

    Swinton, Kopp'tan 18 büyük.

    Catherine Zeta-Jones ve Michael Douglas çifti

    Douglas, Jones'tan tam 25 yaş büyük. 

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    SOSYAL STATÜYÜ SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER

    Matt Damon ve Luciana Barroso çifti

    Oyuncu Damon ile garson Barosso 2005 ve 2013 yıllarında iki kez evlendi. 

    Haakon ve Mette-Marit çifti

    Norveç prensi Haakon ile garson Marit tabuları yıkarak evlendi. Marit'in kriminal geçmişi olan bir erkekten çocuğunun bulunması, kendisinin uyuşturucu geçmişi olması, aşklarına engel olmadı.

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    MEMLEKET FARKLILIĞINI SORUN ETMEYEN ÜNLÜLER

    Zoe Saldana ve Marco Perego çifti

    Saldana Amerikalı, Perego ise bir İtalyan. Ünlü çiftin ikiz çocukları bulunuyor.

    Matthew McConaughey ve Camila Alves çifti

    ABD'li McConaughey ile Brezilyalı Alves çiftinin üç çocuğu var. 

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    KALBİNİN SESİNİ DİNLEYEN ÜNLÜLER

    Cate Blanchett ve Andrew Upton çifti

    Blanchett ilişkilerinin başlangıcını şöyle anlattı:

    "İlk tanıştığımızda Andrew'in kibirli olduğunu düşündüm, o da benim ulaşılamaz olduğumu düşünmüş. Sonra bir gece konuşuyorduk ve aniden beni öptü, 'İşte başlıyoruz' diye düşündüm."

    Christina Hendricks ve Geoffrey Arend çifti

    Hendricks, Arend'in telefon numarasını isteyen kişi olmuş. Ayrıca ikili arasında aşkını ilan eden ilk taraf da Hendricks'miş. 

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