Boban Marjanovic ile eşi Milica Krstic, Nusret'i ziyaret etti (Klişelere aldırmayan ünlü çiftler)

KALBİNİN SESİNİ DİNLEYEN ÜNLÜLER

Cate Blanchett ve Andrew Upton çifti

Blanchett ilişkilerinin başlangıcını şöyle anlattı:

"İlk tanıştığımızda Andrew'in kibirli olduğunu düşündüm, o da benim ulaşılamaz olduğumu düşünmüş. Sonra bir gece konuşuyorduk ve aniden beni öptü, 'İşte başlıyoruz' diye düşündüm."

Christina Hendricks ve Geoffrey Arend çifti

Hendricks, Arend'in telefon numarasını isteyen kişi olmuş. Ayrıca ikili arasında aşkını ilan eden ilk taraf da Hendricks'miş.