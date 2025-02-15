Böbrek hasarının sessiz belirtilerini görmezden mi geliyoruz?
Böbrekler kanı temizler ve idrar yoluyla atıkları ortadan kaldırır. Diyabet ve hipertansiyon böbreklere zarar verebilir. Erken evrelerde hiçbir belirti görülmezken, ileri evrelerde şişlik, köpüklü idrar, idrarda kan, iştahsızlık, yorgunluk, idrar hacminde değişiklikler, bel ağrısı, kaşıntı ve diğer sorunlar görülür. Yüksek riskli bireylerde düzenli tarama, erken teşhis ve etkili tedavi için önemlidir.
Böbrekler, omurganın her iki tarafında bulunan ve kanın temizlenmesinde rol oynayan 2 fasulye biçimli organdır. Azotlu atık ürünlerinin vücuttan atıldığı idrar üretir. Diyabet ve hipertansiyon böbrek hasarının en yaygın nedenleridir ve aşağıdaki gibi böbrek disfonksiyonunun yaygın belirtilerini bilmek önemlidir.