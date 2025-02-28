Böbrek hastası oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre böbrek hastası oruç tutabilir mi?

BÖBREK HASTASI ORUÇ TUTARAK HANGİ RİSKLERLE KARŞILAŞABİLİR?

Oruç döneminde yeterli sıvı alamayan böbrek hastalarında dehidrasyon riski artar. Bu durum, vücuttan atık maddelerin uzaklaştırılmasını zorlaştırabilir. Uzun süreli açlık da metabolizmaya ek bir stres yükleyerek yorgunluk, baş dönmesi veya kan basıncında ani dalgalanmalar gibi sıkıntılara yol açabilir. Özellikle hipertansiyonu olan böbrek hastalarında, bu dalgalanmalar ekstra risklidir. Elektrolit dengesinin bozulması çarpıntı ya da kalp ritmi sorunları gibi problemlere neden olabilir. İlaç saatlerinin değişmesi ise tedavi etkinliğini olumsuz etkileyebilir. Diyanet, sağlık açısından riskli durumlarda oruç tutmamayı veya ertelemeyi dinî açıdan uygun görür. Bu nedenle, oruç kararı almadan önce mutlaka uzmanlarla durum değerlendirmesi yapılmalıdır.





BÖBREK HASTASI ORUÇ DÖNEMİNDE İLAÇ KULLANIMINI NASIL YAPMALI?

BÖBREK HASTALARI İÇİN ORUÇ KONUSUNDA DİYANET NE DİYOR?

KRONİK BÖBREK HASTASI ORUÇ TUTARSA NE OLABİLİR?

Böbrek hastalığı tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalığın seyrini kontrol altına almak için kritik öneme sahiptir. Oruç tutarken ilaç saatlerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, ilaçların kandaki etki süresini ve etkinliğini etkileyebilir. Bu nedenle doktorlar, sahur ve iftar vakitlerine göre yeni bir planlama yapabilir. İlacın aç veya tok karna alınma zorunluluğu da dikkate alınmalıdır. Örneğin tansiyon, diüretik veya böbrek fonksiyonlarını düzenleyen ilaçların yanlış saatlerde alınması ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Dolayısıyla, reçete değişikliği veya doz ayarlaması söz konusu ise mutlaka doktor önerisi ile yapılmalıdır. Diyanet de ciddi sağlık sorunları bulunanlara kolaylık sağlandığını hatırlatır; tedavi sürecini aksatmadan sürdürmek, böbrek sağlığı için temel koşuldur.Diyanet İşleri Başkanlığı, sağlığı el vermeyen kişilerin oruç tutmama ya da daha sonra kaza etme hakkına sahip olduğunu belirtir. Böbrek hastalığı gibi kronik rahatsızlıklarda da bu kolaylıklardan yararlanmak mümkündür. Eğer oruç tutmak hastalığı ağırlaştıracak veya hayati risk oluşturacaksa, tutmamak dinî bakımdan sakıncalı görülmez. Doktorun onayı ve raporları da bu kararı desteklemek için önemlidir. Diyanet’e göre, oruç ibadeti kişinin katlanamayacağı derecede zorluk veya risk barındırmamalıdır. Bu yaklaşım, kişinin sağlığını koruyarak dinî vecibelerini yerine getirmesine imkân tanır.Kronik böbrek hastalarında böbreklerin filtreleme kapasitesi zaten azalmış olduğu için, uzun süre susuz ve aç kalmak böbreklerin yükünü daha da artırabilir. Bu durum, kan değerlerinde üre ve kreatinin başta olmak üzere çeşitli atık maddelerin yükselmesine neden olabilir. Kan basıncında ani dalgalanmalar, hipertansiyonu olan hastalarda daha belirgin hale gelebilir. İftardan sahura kadar yeterli su alınsa bile kronik rahatsızlığın derecesi dikkate alınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı da, riskli durumlarda oruç tutmamanın dinî bakımdan mümkün olduğunu açıklar. Bu nedenle, kronik böbrek hastalarının doktorlarıyla detaylı bir değerlendirme yapması ve gerekli gördüklerinde bu ruhsattan faydalanması önerilir.