Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı

ntv.com.tr 25.02.2021 - 08:13
Ünlü şarkıcı Selena Gomez ve yakın arkadaşı oyuncu Francia Raisa, Twitter’da trendler arasına yükseldi. “Selena ve Francia’ya saygı” sözüyle sosyal medyada gündeme gelen ikilinin Çin’de bir eğlence programına konu edildiği görüldü.
‘Katil Kim’ adlı eğlence programında, 2017’de böbrek nakli ameliyatı olan Gomez’in nakil sonrası hastanede Raisa ile verdiği poz espri konusu yapılınca, hayranları öfkelendi.
Twitter kullanıcıları böbrek naklinin espri konusu edilmesinin “hiç komik olmadığını” belirten mesajlar atarak, “Selena ve Francia’ya saygı” yazmayı ihmal etmedi.
Lopez, böbrek nakli olduğunu ve arkadaşının kendisine böbreğini verdiğini bu fotoğrafla sosyal medyada duyurmuştu.
Nakilden önce Lupus hastalığı tedavisi gören Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaşarak, şunları söylemişti:
"Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."
Gomez, kendisine böbreğini veren kişinin de en yakın arkadaşı olduğunu açıklamış, "Güzel arkadaşım Francia Raisa bana eşsiz, benzersiz bir hediye verdi. Seni çok seviyorum kardeşim" demişti.