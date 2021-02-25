Böbrek naklinin espri konusu yapılması Selena Gomez hayranlarını kızdırdı

Nakilden önce Lupus hastalığı tedavisi gören Gomez, Instagram sayfasında ameliyat izlerini gösterdiği pozlarını da takipçileriyle paylaşarak, şunları söylemişti:

"Geçtiğimiz birkaç ay içinde sizinle hep bunu paylaşmak istiyordum. Sağlığımın tamamen düzelmesi için buna ihtiyacım vardı. Kamuoyunun karşısında aileme ve doktor ekibine hem operasyon öncesinde ve sonrasında benim için yaptıkları her şeye teşekkür ediyorum."