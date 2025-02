Böbrek taşı olanlar oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre böbrek taşı olanlar oruç tutabilir mi?

BÖBREK TAŞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN GÜNDE KAÇ LİTRE SU İÇMELİDİR?

Böbrek taşı oluşumunu engellemek için iftar ile sahur arası en az 2.5 litre, mümkünse 3 litre civarında su içmek tavsiye edilir. Uzun susuzluk süresi, idrarın yoğunlaşmasına yol açarak kristal birikimini kolaylaştırabilir. Ramazan sıcak dönemlere denk geldiğinde, terleme artacağı için su ihtiyacı yükselir. Su içmekte zorlanılıyorsa, her saat başı bir bardak gibi belirli aralıklar koymak işe yarar. Su tüketimini bir kerede yüklemek yerine zamana yaymak beden açısından daha yararlıdır. Böylece böbrekler suyu daha etkin kullanır. Çorba, kafeinsiz bitki çayları veya az tuzlu ayran da destek olabilir. Ancak ana sıvı kaynağı su olmalıdır. Oruç tutan ve böbrek taşı geçmişi olanlar, bu miktarlara dikkat ederek riskleri önemli ölçüde azaltabilir.





BÖBREK TAŞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN BESLENME DÜZENİNİ NASIL AYARLAMALIDIR?

BÖBREK TAŞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN TUZ TÜKETİMİNE DİKKAT ETMELİ MİDİR?

BÖBREK TAŞI OLANLAR ORUÇ TUTARKEN PROTEİN TÜKETİMİ NASIL OLMALIDIR?

Böbrek taşı bulunanların Ramazan’da öğün planlaması büyük önem taşır. Sahur mutlaka yapılmalıdır. Sahurda aşırı tuzlu peynir, turşu veya konserve gibi besinler yerine daha hafif ve sıvı ağırlıklı yiyecekler tercih edilebilir. Tam buğday ekmeği, yumurta, az tuzlu peynir, yoğurt ve meyve gibi gıdalar önerilir. İftarda ise bir çorba veya hurma ile başlangıç yapıldıktan sonra porsiyonlar abartılmamalıdır. Kırmızı et tüketimi ölçülü olmalı, yanında bol sebze veya salata eklenmelidir. Yüksek protein, idrardaki ürik asit miktarını artırabileceğinden dikkatli davranmak gerekir. Tatlı alımını sınırlamak da vücudun genel sağlığını destekler. Tuz miktarını azaltmak, susuzluk hissini de hafifletir. Böylece böbrekler fazla yük altında kalmaz. Sıvı alımı ve dengeli beslenme birleşince oruç dönemi daha rahat geçer.Aşırı tuz, böbrek taşı oluşumunda önemli bir etkendir. Tuzlu gıdalar, idrarda kalsiyum atılımını artırır. Bu durum, taş oluşumunu tetikleyebilir. Oruç tutarken vücut susuz kalacağından, fazla tuzla böbreklere ek yük bindirmek sakıncalı olur. Yemeklerde tuz kullanımını sınırlamak veya tuz oranı düşük besinler tercih etmek yarar sağlar. Konserve, işlenmiş et ürünleri, turşu, cips gibi yüksek tuzlu yiyeceklerden uzak durmak önemlidir. Tuz yerine doğal baharatlar ve limon gibi lezzet katıcılar kullanılabilir. Ayrıca tuzlu yiyecekler susama hissini artırarak oruç sürecini zorlaştırır. Böbrek taşı geçmişi olanlar, tuzu günlük önerilen miktarın altında tutarak hem taşı önleyebilir hem de oruç esnasında daha rahat hissedebilir.Hayvansal proteinin fazla tüketimi, idrarda ürik asit ve kalsiyum oksalat seviyelerini yükseltebilir. Bu durum, taş oluşumunu tetikleyebilir. Ramazan’da et veya etli yemekler tercih edildiğinde, porsiyon kontrolü yapılmalıdır. Protein tamamen kısıtlanmamalı, çünkü vücudun proteine ihtiyacı vardır. Fakat ölçülü davranmak ve öğünlerde bitkisel protein kaynaklarına da yer vermek önerilir. Kuru baklagiller, sebzeler veya az yağlı yoğurt gibi seçenekler dengeli protein alımı sağlar. Çok tuzlu et yemeklerinden kaçınmak ve yanında bol sebze tüketmek böbreklere destek olur. Aşırı hayvansal protein, susuzluk hissini de artırabilir. Bu nedenle, iftar ve sahurda ılımlı protein tüketimi sağlıklı bir dengeye katkıda bulunur. Böylece taş oluşumu riski de kontrol altına alınabilir.