Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor

Böbrek taşları her yıl milyonlarca kişiyi etkiler ve ihmal edilirse kanser riskini artırabilir. Uzun süredir var olan taşlar idrar yollarını tahriş ederek kötü huylu tümöre yol açabilir. Belirtileri arasında karın ağrısı ve idrarda kan bulunur. Hemen tedavi, sıvı alımı ve diyet değişiklikleri şarttır. Peki, böbrek taşları kansere yol açabilir mi, belirtileri neler?

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 1

Böbrek taşları her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen yaygın bir sorundur. Bunlar karın ağrısı, mide bulantısı, idrar yapmada zorluk ve idrarda kana neden olabilir.

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Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 2

Ancak kanser gibi daha tehlikeli bir şeye yol açabilirler mi? Böbrek taşları doğrudan kansere neden olmasa da uzun süredir ihmal edilen taşları olan kişilerde taşlarla ilişkili kanser bir gerçektir.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 3

BÖBREK TAŞLARI VE KANSER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Böbrek taşları, özellikle sık sık tekrarlarsa, zamanla idrar yollarında tahrişe ve hasara neden olabilir.

Bu sürekli tahriş kanser riskini artırabilir. Bu, kesin tedavi için en erken zamanda bir üroloğa danışmanın önemini vurgular. Kanserden ne zaman şüphelenilmelidir. Uzun süredir var olan taşlarda, kilo kaybıyla ilişkili idrarda kan, malignite açısından bir endişe kaynağıdır.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 4

KANSER İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ

  • Uzun süredir var olan taşlar.
  • Hipertansiyon, obezite, kronik böbrek hastalığı gibi ilişkili durumlar.
  • Ailede böbrek kanseri öyküsü.
  • Tekrarlayan enfeksiyonlara yol açan ihmal edilmiş taşlar.
  • Taşlar için tedavi seçenekleri, hızlı iyileşme süresi olan, iz bırakmayan, endoskopik prosedürler olan lazer litotripsi kullanımıdır.
Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 5

HEM BÖBREK TAŞLARINI HEM DE RİSKLERİ ÖNLEME

1. Taşların derhal tedavi edilmesi, taşlarla ilişkili kanser riskini azaltmaya yardımcı olur.

2. Susuz kalmayın: Bol su içmek, idrarda taşlara neden olan maddeleri seyreltmeye yardımcı olur. Günde en az 8-10 bardak içmeyi hedefleyin.

3. Diyetinize dikkat edin: Aşırı tuzdan, şekerli içeceklerden ve oksalat açısından zengin yiyeceklerden (ıspanak, Colocasia gibi) kaçının. Portakal, limon, at mercimeği, acı kavun, muz ekleyin.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 6

4. Altta yatan rahatsızlıkları ele alın: Diyabet, kronik böbrek hastalığı, obezite veya yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarınız varsa, bunları yönetmek hem taş hem de kanser riskini azaltabilir.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 7

Böbrek taşı semptomlarının farkında olmak alt sırtta veya yanda keskin ağrı, idrarda kan veya sık idrara çıkma gibi  çok önemlidir.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 8

Bunları yaşarsanız, derhal bir üroloğa danışın. Erken teşhis ve uygun tedavi, uzun vadeli hasarı önleyebilir ve kanser dahil ilişkili rahatsızlıkların risklerini azaltabilir.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 9

Sonuç olarak, böbrek taşları doğrudan kanser nedeni olmasa da, göz ardı edilmemelidir.

Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor - 10

Riskleri anlayarak ve en kısa sürede bunun için bir üroloji konsültasyonu arayarak sağlığınızı ve refahınızı koruyabilirsiniz. Bilgili kalın, sağlıklı kalın.

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