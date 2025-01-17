Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor

BÖBREK TAŞLARI VE KANSER ARASINDAKİ BAĞLANTI

Böbrek taşları, özellikle sık sık tekrarlarsa, zamanla idrar yollarında tahrişe ve hasara neden olabilir.



Bu sürekli tahriş kanser riskini artırabilir. Bu, kesin tedavi için en erken zamanda bir üroloğa danışmanın önemini vurgular. Kanserden ne zaman şüphelenilmelidir. Uzun süredir var olan taşlarda, kilo kaybıyla ilişkili idrarda kan, malignite açısından bir endişe kaynağıdır.