Böbrek taşları kansere yol açabilir mi? 4 belirtiyle "geliyorum" diyor
Böbrek taşları her yıl milyonlarca kişiyi etkiler ve ihmal edilirse kanser riskini artırabilir. Uzun süredir var olan taşlar idrar yollarını tahriş ederek kötü huylu tümöre yol açabilir. Belirtileri arasında karın ağrısı ve idrarda kan bulunur. Hemen tedavi, sıvı alımı ve diyet değişiklikleri şarttır. Peki, böbrek taşları kansere yol açabilir mi, belirtileri neler?
Böbrek taşları her yıl milyonlarca kişiyi etkileyen yaygın bir sorundur. Bunlar karın ağrısı, mide bulantısı, idrar yapmada zorluk ve idrarda kana neden olabilir.