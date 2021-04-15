Bodrum Belediye Başkanı, Mustafa Üstündağ’ı 'istenmeyen adam' ilan etti

"BÖYLE İNSANLARA PRİM VERMEYECEĞİZ"

TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Yüksel Aslan ise başkanların sözlerine katıldığını, ortada çok büyük bir emeğin olduğunu belirterek, "Ben organizasyonun bir çok bölümünü birebir kendim takip ettim. Yabancı basınında takip ettiği böyle bir organizasyonda bir anda böyle bir hadsizin hareketlerinden dolayı böyle güzel bir organizasyona gölge düşmesi tabii ki bizi de üzdü. Tabi biz Bodrum olarak böyle insanlara prim vermeyeceğiz" dedi.

Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan da tüm başkanlarla birlikte Bodrum'u daha iyi tanıtmak için çalıştıklarını söyleyerek, "Maalesef böyle tatsız olaylar gelişiyor bazen. Ama bugün bizim yaptığımız bütün başkanların ortak kararıyla Bodrum'da biz huzuru bozacak, karşımızda mafya tipli adamların gelipte, tatil huzur demektir biliyorsunuz dinlenme demektir, böyle anılmasına kesinlikle izin vermeyeceğiz. Bütün başkanlarımızla her zaman buna karşı duracağız" ifadelerini kullandı.