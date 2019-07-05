Bodrum'daki Hint düğünü sonrası itiraz: Evlilikleri geçersiz
Hint düğünleri için tercih edilen en önemli lokasyonlardan biri olan Türkiye’de yapılan bir evliliğe, Hindistan’daki Darul-Uloom İlahiyat Fakültesi tarafından itiraz edildi.
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Hindistanlı oyuncu ve milletvekili Nusrat Jahan ve iş adamı Nikhil Jain, 19 Haziran’da Bodrum’da dünya evine girdi.
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2Çiftin düğünü, 1 milyon dolara mal oldu. Ancak evlilik, ilahiyat fakültesi tarafından çıkarılan bir fetvayla karşı çıkıldı.
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3Fetvanın sebebi olaraksa oyuncu Jahan’ın Müslüman olması ancak eşi Jain’in farklı bir dine mensup olması gösterildi.
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4‘FARKLI DİNDEN BİRİ’
Müftü Asad Kasmi yaptığı açıklamada, Jahan’ın farklı dinden biriyle evlenerek İslam’a karşı çıktığı ve saygısızlık ettiği belirtildi.
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5Kasmi, evliliğin İslami açıdan geçersiz olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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6“Jahan, düğününde boynuna Mangala sutra takmış ve Sindoor (kırmızı-turuncu kozmetik toz) sürmüş. Bunların hiçbiri İslami geleneklere uygun değil. Jainizm (Jain Dharma) dinine mensup biriyle evlenerek Müslümanlığa hakaret etmiş ve karşı gelmiştir” dedi.
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