İrlandalı şampiyon boksör Conor McGregor’un bir partide birlikte eğlenirken yumruklayıp burnunu kırdığı iddia edilen İtalya DJ Francesco Facchinetti, polise giderek şikayetçi oldu. Sebepsiz yere dayak yediğini ve McGregor’un tehlikeli biri olduğunu söyleyen Facchinetti, “McGregor 10 milyon euro teklif etse bile şikayetimi geri çekmem” diye açıklama yaptı. İtalyan DJ Francesco Facchinetti, geçtiğimiz günlerde kendisine yumruk atıp burnunu kıran ünlü İrlandalı boksör Conor McGregor’dan şikayetçi oldu. İtalya’nın Roma kentinde gerçekleşen kavga sonrası Facchinetti, McGregor kendisine 10 milyon euro bile teklif etse şikayetini çekmeyeceği söyledi. \n Pazar günü Roma’da bir partide gerçekleşen olayda 33 yaşındaki McGregor’un, İtalyan DJ’e saldırdığı ve aldığı darbeler sonucu Facchinetti’nin burnunun kırıldığı ve dudağının yaralandığı iddia edildi. Facchinetti, olay sonrası yaralanmış halini gösteren bir video paylaşarak yaşadıklarını anlattı. Facchinetti olay sonrası yaptığı açıklamada, McGregor için “O tehlikeli biri, durdurulması gerekiyor” dedi.\nÜnlü DJ ayrıca, “Çenemi kapatmalı ve kimseye bir şey söylememeliydim, ama bu insanın şiddet dolu ve tehlikeli olduğunu söylemek zorundayım” diye konuştu.\nFacchinetti, “McGregor’un avukatı yarın beni arasa ve şikayetimi çekmem için 10 milyon euro bile teklif etse, ona ‘Hayır’ derim” ifadesini kullandı. Olay, İtalya’nın başkentindeki St Regis Hotel’de gerçekleşti. Otelin sözcüsü, polis soruşturması için yardım ettiklerini, güvenlik kamerası kayıtlarını polisle paylaştıklarını belirtti.\nİtalyan DJ, olaydan sonra yayınladığı videoda kendisi ve karısının, McGregor ve nişanlısı Dee Devlin ile birlikte dışarı çıktıklarını, ünlü boksörün kendisini sebepsiz yere dövdüğünü anlatmıştı.\nDJ, birlikte eğlendiklerini, McGregor’un kendilerini başka bir partiye davet ettiğini, sonra da 10 görgü tanığı önünde kendisini yumrukladığını söylemişti. Facchinetti, “Sebepsiz yere yumruk yedim. O yumruk başkasına da atılabilirdi. Arkadaşlarıma, karıma ya da diğer arkadaşlara. İşte bu yüzden Conor McGregor’dan şikayetçi oldum, çünkü o şiddet dolu ve tehlikeli biri” diye konuşmuştu. "SAKIN YANINA GİDİP İMZA İSTEMEYİN"\nFacchinetti’nin eşi de olayı anlatırken, “Francesco’nun yüzüne yumruk indirdi. Oysa bizi bir başka partiye davet ediyordu. Francesco ‘Tamam, gidelim’ dedi ve o, Francesco’ya vurdu. Neyse ki Francesco çok yakındı, dolayısıyla Conor çok güçlü yumruk atamadı. Francesco masanın üstüne, sonra da yere düştü. İlk aklıma gelen şey, ‘Şakalaşıyor muyuz? Bu bir gösteri mi?’ düşüncesi oldu. Sonra şoka girdim” şeklinde konuşmuştu.\n “Arkadaşlarının onu duvara karşı tuttuğunu gördüm, çünkü Francesco’yu dövmeye devam etmek istiyordu” diyen Facchinetti’nin eşi, “Onu uzaklaştırdılar. Ben ışıkları açtım, korumalar kapattı. Francesco kan içindeydi. Ona yardım etmek istedim ve korumalar bizi kovaladı. Conor, 26 Ekim’e kadar İtalya’da kalacak. Onu görürseniz uzak durun. Yakınına gitmeyin ve imza istemeyin, çünkü dengesiz ve tehlikeli biri” demişti. Conor McGregor, en son geçen ay yapılan 2021 MTV Video Müzik Ödülleri töreninde ünlü rap şarkıcısı Machine Gun Kelly ile benzer bir olay yaşamıştı. New York’taki Barclays Center’da gerçekleşen ödül gecesinde, 31 yaşında şarkıcı Machine Gun Kelly ve sevgilisi Megan Fox kırmızı halıdayken, ünlü boksör öfkeli hareketleriyle objektiflere yansımıştı.\nMcGregor, kalabalığın arasında elindeki içki bardağını fırlatırken görüntülenmişti. Öfkeli yüz ifadesiyle hareket eden McGregor’ı korumalar tutmuş ve engellemişti. Kırmızı halı röportajlarında Variety dergisi muhabiri, Machine Gun Kelly’ye McGregor ile aralarındaki kavganın nedenini sorunca, ünlü şarkıcı eliyle mikrofona vurarak cevap vermemeyi tercih etmişti. Sevgilisinin elinden tutarak giderken, Megan Fox da soru soran gazeteciye, “Konuşmamıza izin yok” demekle yetinmişti. "SÜT ÇOCUKLARIYLA DÖVÜŞMEM"\nMcGregor da “O çıkageldi ve bilmiyorum. Çocuğu tanımıyorum. Benimle hiçbir şeyi olmadı. Ben sadece gerçek dövüşçülerle, gerçekten savaşan insanlarla dövüşürüm; ne demek istediğimi biliyorsunuz. Kesinlikle küçük süt çocuğu rap’çilerle dövüşmem. O çocuğu hiç tanımıyorum. Hakkında Megan Fox ile birlikte olması dışında bir şey bilmiyorum” şeklinde konuşmuştu.