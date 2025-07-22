Bölge halkı tarafından ''Ava Sıpi'' diye biliniyor: Midyat'ın serinlik durağına ziyaretçi akını
Mardin’in Midyat ile Nusaybin ilçeleri arasında, Bagok Dağı eteklerinde yer alan Beyazsu mesire alanı, sıcaktan bunalanların ilgi odağı oldu.
Beyazsu mesire alanı, doğal güzellikleri ve serin kaynak suyuyla, yaz aylarında bölgenin kavurucu sıcağından kaçan ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği kentte, sıcak havadan bunalanlar kent merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Beyazsu’ya akın ediyor.