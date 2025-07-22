Bölge halkı tarafından ''Ava Sıpi'' diye biliniyor: Midyat'ın serinlik durağına ziyaretçi akını

İşletmeci Muzaffer Akyüz, “Burası çok serin. Pikniğe geliyorlar, rahat ediyorlar. Diyarbakır, Batman, Cizre, Midyat, Nusaybin ve Kızıltepe’den herkes buraya akın ediyor” dedi.

Habib Akyüz ise “Beyazsu çok güzel bir yer. Gelenler suyun üzerine kurulan kamelyalarda yemek yiyebiliyor. Hava çok sıcak ama buranın serinliği çok güzel. İstanbul, Çanakkale, hemen hemen her bölgeden gelenler var” diye konuştu.